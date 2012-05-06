راهپیمایی مردمی در حمایت از اسد / 265 زندانی آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، هزاران نفر از شهروندان سوری شب گذشته با برپایی راهپیمایی در میدان "سبع بحرات" دمشق حمایت خود را از بشار اسد رئیس جمهور این کشور اعلام کردند.

در این راهپیمایی، مردم سوریه مخالفت خود را دخالتهای خارجی در امور داخلی کشورشان اعلام و بر حمایت خود از روند اصلاحات در سوریه تاکید کردند.

شهروندان سوری بر ضرورت وحدت ملی در مقابله با توطئه های پیش روی سوریه که هدف از آن برهم زدن امنیت و ثبات در این کشور است تاکید کردند.

خبر دیگر اینکه مسئولان سوری 265 نفر از کسانی را در ناامنی های اخیر این کشور دست داشتند اما خونشان به دست کسی آغشته نبود، آزاد کردند.

مسئولان سوری در همین حال اعلام کردند که از آغاز نوامبر 2011 تاکنون حدود 4 هزار نفر از افراد بازداشتی را آزاد کرده اند.

اقدامات مثبت مسئولان دولت سوریه در راستای تحکیم فضای آشتی ملی از جمله آزادی بازداشت شدگان حوادث اخیر این کشور در حالی صورت می گیرد که کشورهای غربی و عربی به این اقدامات و دیگر اصلاحات انجام شده در سوریه توجهی نشان نمی دهند و کاملا مغرضانه نظام بشار اسد را به کشتار و خشونت در سوریه متهم می کنند.

از سوی دیگر نظام بشار اسد تاکنون به طرح کوفی عنان نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در سوریه پایبند بوده است و این در حالی است که گروه های مسلح با نقض این طرح همواره به ایجاد هرج و مرج و ناامنی در سوریه مبادرت می ورزند.