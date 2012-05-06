تقویم ترم تابستان دانشگاه آزاد گرگان اعلام شد

رضا امامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انتخاب واحد از روز دوشنبه تا شنبه 24 تیرماه انجام و زمان شروع کلاسها نیز شنبه 24 تیرماه خواهد بود.
امامی با بیان این مطلب که ترم تابستان حذف و اضافه و حذف اضطراری نخواهد داشت تصریح کرد:عناوین دروس ارائه شده در ترم تابستان در وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی گرگان وجود دارد.
وی افزود: دانشجویان واحدهای دانشگاهی سراسر کشور می توانند نسبت به انتخاب واحد ترم تابستان در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان اقدام کنند.
امامی گفت: پایان کلاسها در نیمسال تابستان روز پنجشنبه 26 مرداد و امتحانات نیمسال تابستان از روز سه شنبه 31 مرداد ماه تا 9 شهریورماه برگزار خواهد شد.
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