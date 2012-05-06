  1. استانها
  2. گلستان
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۱۱

تقویم ترم تابستان دانشگاه آزاد گرگان اعلام شد

تقویم ترم تابستان دانشگاه آزاد گرگان اعلام شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، تقوم آموزشی ترم تابستان این واحد دانشگاهی را اعلام کرد.

رضا امامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انتخاب واحد از روز دوشنبه تا شنبه 24 تیرماه انجام و زمان شروع کلاسها نیز شنبه  24 تیرماه خواهد بود.

امامی با بیان این مطلب که ترم تابستان حذف و اضافه و حذف اضطراری نخواهد داشت تصریح کرد:عناوین دروس ارائه شده در ترم تابستان در وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی گرگان وجود دارد.
 
وی افزود: دانشجویان واحدهای دانشگاهی سراسر کشور می توانند نسبت به انتخاب واحد ترم تابستان در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان اقدام کنند.
 
امامی گفت: پایان کلاسها در نیمسال تابستان روز پنجشنبه 26 مرداد و امتحانات نیمسال تابستان از روز سه شنبه 31 مرداد ماه تا 9 شهریورماه برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1594798

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها