اردوي تيم ملي تكواندو نوجوانان در كيش

نزديكي شرايط آب و هوايي جزيره كيش با ويتنام محل برگزاري اين مسابقات د ليل برگزاري اين اردو عنوان شده است. به گزارش خبرگزاري " مهر" تيم ملي تكواندو نوجوانان ايران در اولين دوره رقابتهاي قهرماني آسيا به مربيگري بيژن مقانلو توانست عنوان نايب قهرماني را كسب كند و حالا فرجام دانش يكي ديگر از قهرمانان سابق تيم ملي سكان هدايت اين تيم را در دست گرفته است تا با يك تيم قدرتمند عنوان گذشته را تكراركند.

اين تيم براي برپايي يك اردوي 10 روزه راهي جزيره كيش شد تا در روزهاي پاياني اردو ميزان آمادگي خود را به بالاترين حد امكان برساند.