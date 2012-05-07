11هزار دانشجوی معلول در نوبت دریافت شهریه/7 هزار نفرتحت پوشش

یحیی سخنگویی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: به منظور رفع مشکل شهریه دانشجویان تحت پوشش با دانشگاه آزاد اسلامی مذاکراتی انجام داده ایم تا با تخفیف در شهریه بتوانیم مشکل تعداد بیشتری از دانشجویان معلول پشت نوبت را نیز برطرف کنیم.

وی به راهکارهای دیگری برای رفع مشکل شهریه دانشجویان اشاره و تاکید کرد: با وزارت علوم و وزارت بهداشت نیز مذاکره شده تا دانشجویان را رایگان پذیرش کنند و همچنین در صورتیکه معاونت راهبری رئیس جمهوربراساس مذاکرات و مفاد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که مورد بازنگری قرار گرفته ، تحصیل دانشجویان را بپذیرد تمامی دانشجویان پشت نوبت پذیرش می شوند.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: براساس برنامه ریزیهای به عمل آمده در سال جاری تعداد بیشتری از دانشجویان معلول پشت نوبت تحت پوشش قرار گرفته و شهریه آنها پرداخت خواهد شد که البته اولویت با افراد دارای معلولیت شدید، آنهایی که تاکنون شهریه دریافت نکرده اند و همچنین دختران است.

سخنگویی در مورد مبلغ شهریه دانشجو.یان در مقاطع مختلف نیز اظهار داشت: در حال حاضر 300 هزار تومان به دانشجویان مقطع کاردانی ، 500 هزار تومان در مقطع کارشناسی، یک میلیون تومان در مقطع کارشناسی ارشد و تا دو میلیون تومان نیز بابت شهریه دانشجویان مقطع دکترا پرداخت می شود.

به گفته وی ، در سال جاری اولویت در پرداخت شهریه به دانشجویان معلولی است که در مقطع کاردانی و کارشناسی تحصیل می کنند تا این افراد سریعتر وارد بازار کار شده و بتوانند بخشی از شهریه خود را پرداخت کنند.