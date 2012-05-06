مرمت کاروانسرای شاه عباسی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، تراب محمدی در بازدید از آثار مرمتی و گردشگری منطقه کلیبر افزود: با شناسایی این کاروانسرای تاریخی، عملیات تهیه پرونده ثبتی، مرمت و بازسازی این بنا هم اکنون در حال انجام است.

محمدی با اشاره به موقعیت قرارگیری این بنا تصریح کرد: کاروانسرای شاه عباسی جاده کلیبر جانانلو در مسیر پل های تاریخی خداآفرین و روی رودخانه ارس واقع شده، که با توجه به موقعیت قرارگیری و بقایای به دست آمده به نظر می رسد این بنا برخلاف اغلب کاروانسراهای شاه عباسی موجود کشورمان، می تواند مربوط به دوره هایی پیش از صفویه باشد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان جنس این کاروانسرای شاه عباسی را آجری عنوان کرد و افزود: در محوطه این اثر بقایایی از دیواره های تاریخی سنگی مربوط به دوره های پیش از صفویه دیده می شود.

وی افزود: به نظر می رسد عشایر منطقه در سال های دور، از این سه سالن برای نگهداری احشام و دام استفاده می کرده اند که اکنون سالهاست این بنا بلا استفاده باقی مانده است.

خلاقیت و نوآوری برای ارتقای هنر سفالگری ضروریست



هنرمند و برگزیده همایش دهمین دوسالانه سفال ایران، خلاقیت و نوآوری را برای ارتقای هنر سفالگری کشور، به ویژه استان آذربایجان شرقی ضروری دانست.



معصومه رضا زاده تاکید کرد: هنر سفالگری ریشه در تاریخ و هویت مردم داشته و حس نوستالژی را نه تنها به هنرمند که به مردم نیز می دهد اما در کنار حفظ تاریخ و هویت ضروریست که این هنر را با خلاقیت ها و نوآوری همراه کرده و با ساختار شکنی ها هنری همزبان با مردم این عصر عرضه کرد.



رضازاده اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از هنرمندان در آثار هنری خود ساختار شکنی می کنند که همین به کارگیری ذوق و خلاقیت عاملی برای موفقیت این دسته از هنرمندان به شمار می رود.



وی در بخش دیگری با اشاره به فعالیت های تاثیرگذار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در هنر سفال، گفت: خانه سفال آذربایجان شرقی مکان خوبی برای اجتماع هنرمندان بوده و هنردوستان و هنرمندان با حضور در این محل از تجربیات یکدیگر استفاده کرده و برای پیشرفت هنر سفالگری تلاش می کنند.



این هنرمند سفالگر تصریح کرد: حمایت های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از هنرمندان و هنر سفال فضای مناسبی را برای معرفی و عرضه این هنر به کشورهای جهان فراهم کرده است.



موزه باستان شناسی خداآفرین همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر افتتاح می شود



رئیس شورای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی آذربایجان شرقی در فهرست آثار ملی از افتتاح موزه باستان شناسی منطقه خداآفرین همزمان با سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر خبر داد.



وی آثار به دست آمده از این منطقه را اشیایی منحصر به فرد و ویژه عنوان کرد و گفت: اشیای پیدا شده در این منطقه نشان دهنده تاریخ حدود شش هزار ساله منطقه بوده و با نمایش در موزه ای تخصصی می تواند علاقه مندان آثار تاریخی بسیاری را به خداآفرین جذب کند.



وی با تاکید بر اینکه یافته های به دست آمده در حفاری ها اطلاعات خوبی در راستای شناخت تاریخ منطقه در بر داشته است، گفت: طی چهار مرحله کاوش صورت گرفته در این منطقه، هیات های مجرب باستان شناسی متعددی از اساتید دانشگاه های کشور در این منطقه به فعالیت پرداخته اند.



محمدی یادآور شد: با جانمایی اشیای به دست آمده از حفاری های منطقه خداآفرین، روز سوم خرداد همزمان با روز ملی مقاومت و سالروز آزادسازی خرمشهر موزه باستان شناسی این منطقه افتتاح شده و در معرض دید عموم مردم و پژوهشگران قرار خواهد گرفت.