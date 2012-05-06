به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین کریم‌پور ناظر بین‌المللی و عضو کمیته روابط بین الملل کشورمان، به عنوان مسئول برگزاری مرحله نهایی رقابتهای فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا 2012 تهران که مقدماتی جام جهانی نوجوانان 2013 امارات است، انتخاب شد.

همچنین عصر روز شنبه نشستی با حضور مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون فوتبال، امیرحسین کریم‌پور، مسئولان دو باشگاه راه‌آهن و پاس تهران، مسئولان هیئت فوتبال استان تهران، نمایندگان امور اداری، تشریفات، روابط بین الملل، حراست و ... برگزار شد که در آن هماهنگی‌های لازم برای حضور نمایندگان AFC در تهران و مراسم قرعه‌کشی این مسابقات که پنجشنبه هفته جاری انجام می‌شود، صورت گرفت.

از نکات مهم این نشست این بود که با هماهنگی مسئولان برگزاری مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا و مسئولان باشگاه راه‌آهن، مشکلات ورزشگاه اکباتان از جمله محل استقرار خبرنگاران تا حضور نهایی بازرسان AFC و آغاز مسابقات کاملا برطرف شود.

از سوی دیگر قرار است فردا دوشنبه 5 ناظر AFC جهت حضور در مراسم قرعه کشی مرحله نهایی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا که روز پنجشنبه 21 اردیبهشت‌ماه در در سالن آمفی تئاتر هتل آکادمی ملی فوتبال برگزار می‌شود، وارد تهران شوند.

بر پایان گزارش، "شین مان گیل" از کره‌جنوبی، "گواراو تاپا" از نپال و "یونگ چول یون" از کره‌جنوبی نمایندگان دپارتمان مسابقات، "گرن استوآرت" از مالزی نماینده بخش پشتیبانی و "سئونگ هون لی" از کره‌جنوبی نماینده قسمت مدیا کنفدراسیون فوتبال آسیا هستند که جهت نظارت بر نحوه برگزاری این مراسم، به تهران می‌آیند.

آنها در فاصله زمانی 4 روزه حضور در تهران، ضمن نشست با مسئولان فدراسیون فوتبال ایران در آکادمی ملی فوتبال، از محل برگزاری مراسم قرعه‌کشی، امکانات دو ورزشگاه راه‌آهن و پاس، زمین‌های تمرین ورزشگاه‌‎های پیکان، آزادی، سایپا، پرسپولیس و دو زمین چمن کمپ تیم‌های ملی و هتل‌های اسپینانس، استقلال و هتل آزادی بازدید می‌کنند.

نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا، ضمن طراحی مراسم قرعه کشی عصر روز چهارشنبه هفته جاری، شبیه سازی مراسم را انجام خواهند داد تا مراسم اصلی که از ساعت 10 صبح روز پنجشنبه با حضور مقامات فدراسیون، نمایندگان تیم‌ها و اهالی رسانه‌ها برگزار می‌شود، بدون هیچ مشکلی انجام شود.

طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا سیدبندی رقابتهای فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا 2012 تهران که مقدماتی جام جهانی نوجوانان 2013 امارات است، به شرح زیر است:

سید یک: ایران(میزبان)، کره‌شمالی، ازبکستان و استرالیا

سید 2: ژاپن، سوریه، عراق و کویت

سید 3: چین، عمان، عربستان و یمن

سید 4: تایلند، لائوس، کره‌جنوبی و هندوستان