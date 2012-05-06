دومین تساوی ارم کیش قم برابر راه ساری رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از برگزاری دیدارهای گروه سوم مرحله مقدماتی مسابقات لیگ دسته اول فوتسال امید باشگاه های کشور امروز در شهر کرمان با انجام سه مسابقه پیگیری شد که یکی از مهمترین این بازی‌ها با نتیجه مساوی به پایان رسید.



تدابیر دفاعی راه ساری برای کسب یک امتیاز



یکی از سه مسابقه دومین روز دیدارهای گروه سوم فوتسال دسته اول امید باشگاه های کشور را تیم های فوتسال امید ارم کیش قم و راه ساری برگزار کردند که این دیدار در نهایت به تساوی بدون گل و تقسیم امتیازها بین دو تیم انجامید.



فوتسالیست های تیم امید ارم کیش قم در حالی در دومین مسابقه خود به تساوی رضایت دادند که در نیمه اول با وجود حمایت های خوبی که از سوی تماشاگران از تیم راه ساری می شد، بارها موقعیت های متعدد گلزنی را مقابل دروازه حریف خود به وجود آوردند اما نتیجه هرگز تغییر نکرد.



در شرایطی که ارم کیش قم در نیمه دوم برای رسیدن به گل برتری از تمام چهره های مطرح خود بیشتر استفاده کرد این طرفند نیز به سود تیم امید ارم کیش قم نشد و تیم راه ساری با استفاده از تمام تدابیر دفاعی موفق به متوقف کردن تیم فوتسال امید ارم کیش قم شد.



جدال با گیتی پسند مدعی در روز سوم فوتسال امیدهای کشور



بازیکنان تیم فوتسال امید ارم کیش قم که تا این مسابقه یک بار نیز برابر تیم فوتسال امید شهرداری رشت تن به تساوی داده بودند، برای کسب نخستین پیروزی خود در این بازی ها، انگیزه زیادی داشتند و بارها مقابل دروازه حریف ایجاد خطر کردند تا این دیدار در نهایت با تساوی بدون گل و تقسیم امتیازها به پایان برسد.



تیم فوتسال امید ارم کیش قم در این گروه با تیم های فوتسال صنایع گیتی پسند اصفهان، شهرداری رشت، راه ساری، فرش آراء مشهد و مقاومت کرمان میزبان بازی های گروه سوم همگروه است و در حال حاضر با دو امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی جای دارد.



تیم فوتسال امید ارم کیش قم در سومین مسابقه خود برابر تیم فوتسال امید صنایع گیتی پسند اصفهان قرار می گیرد، در بازی چهارم با تیم فرش آراء مشهد مسابقه می دهد و در مسابقه پنجم نیز رو در روی تیم فوتسال امید مقاومت کرمان میزبانی بازی ها می ایستد.

