  1. سیاست
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۳۲

با مصوبه مجلس؛

مشکل اقامت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی حل شد

مشکل اقامت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی حل شد

بر اساس مصوبه مجلس فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی علاوه بر حق اقامت در ایران همانند شهروندان ایرانی از حق شخصی و بهداشت و درمان رایگان، کار، تامین اجتماعی و یارانه برخوردار می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را در دستور کار داشتند.

نمایندگان مجلس با 124 رای موافق، یک رای مخالف و 13 رای ممتنع از 196 نماینده حاضر این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده واحده این طرح مقرر شد طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 1385 به شرح زیر اصلاح می گردد:

الف - عبارت "فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران می باشند" از متن واحده حذف و متن زیر به عنوان تبصره 3 به آن الحاق می گردد:

تبصره 3- فرزندان موضوع این ماده واحده و تبصره 2 آن علاوه بر حق اقامت دائم در ایران همانند شهروندان ایرانی از حق تحصیل، بهداشت و درمان رایگان، تامین اجتماعی و یارانه برخوردار می باشند. این افراد تا سن 19 سالگی از پرداخت تعرفه اقامت نیز معاف هستند.

ب - در تبصره یک عبارت "تا سال 1385" جایگزین عبارت "ظرف یک سال" می گردد.

کد مطلب 1594824

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