28 بازیکن به اردوی تیم ملی واترپلو دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی "رومن پولاچیک"، سرمربی اسلواک تیم ملی واترپلوی کشورمان 28 بازیکن به اردوی متمرکز این تیم که از روز یکشنبه 24 اردیبهشت‌ماه در استخر 9 دی ورزشگاه شهید شیرودی آغاز خواهد شد، دعوت شدند.

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

1- علیرضا شهیدی‌پور، 2- سجاد عبدی، 3- سیدمحمدسعید میرمهدی، 4- میلاد محمدی، 5- علی پیروزخواه، 6- منصور پاکزاد، 7- محسن جلیلی، 8- محمدحسین محمدی، 9- امین صالح‌نژاد، 10- عطاالله برخوردی، 11- امیرحسین خانی، 12- امیر دهداری، 13- سهیل خادم‌پیر، 14- امیرحسین برایی، 15- حامد ملک خانبانان، 16- علیرضا سلطانی، 17- مهدی کرمی، 18- علیرضا هرمزی، 19- مهدی عماد، 20- آرامه آقازاریان، 21- سعید چهاب‌دار، 22- مهدی دایی تقی، 23- رامتین اوسطی، 24- اردلان اسکندری، 25- امید لطف‌پور، 26- فرشید شاکری، 27- محمد بحیرایی و 28- میثم جعفری

نفرات دعوت شده باید ساعت 16:30 در محل استخر سه‌‎گانه 9 دی خود را به کادر فنی تیم واترپلو معرفی کنند.

تیم ملی واترپلو کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا که آبان‌ماه جاری در کشور امارات برگزارخواهد شد، آماده می‌شود.