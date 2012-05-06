  1. دين، حوزه، انديشه
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۱۷

"عرصه‌ها و ضرورت‌های آینده‌پژوهی و دین" بررسی می شود

"عرصه‌ها و ضرورت‌های آینده‌پژوهی و دین" بررسی می شود

نشست علمی "آینده‌پژوهی و دین (عرصه‌ها و ضرورت‌ها)" 20 اردیبهشت‌ماه، توسط پژوهشکده مهدویت و آینده‌پژوهی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست "آینده‌پژوهی و دین (عرصه‌ها و ضرورت‌ها)" از سلسله نشست‌های علمی آینده‌پژوهی، روز چهارشنبه 20 اردیبهشت‌ماه، توسط پژوهشکده مهدویت و آینده‌پژوهی و با مشارکت مرکز همکاری‌های علمی ـ پژوهشی مدیریت جنبش نرم‌افزاری، در سالن کنفرانس مرکز همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی قم برگزار می‌شود.
 
این نشست با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسن الویری و محمدرحیم عیوضی برگزار می‌‌شود و حجت الاسلام والمسلمین رحیم کارگر، دبیری آنرا برعهده دارد.
 
سلسله نشست‌های علمی آینده‌پژوهی و دین (عرصه‌ها و ضرورت‌ها)، ساعت 10 تا 12:30 روز چهارشنبه 20 اردیبهشت ‌ماه، در سالن کنفرانس مرکز همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی قم برگزار می‌شود.  
 
کد مطلب 1594832

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