صنایع دستی، ایرانی ترین تولید داخلی است/ باید دست دلالان را کوتاه کرد

رحمت الله فیض آبادی، به خبرنگار مهر گفت: نیروی انسانی و هنرمند موجود در کشور می تواند با تولید صنایع کاربردی از ورودی کالاهای خارجی به داخل کشور جلوگیری کند. از سوی دیگر تجربه نشان داده استفاده از تمام ظرفیت‌های صنایع‌دستی می‌تواند موجب توسعه قابل توجهی در بحث اشتغال پایدار در مناطق مختلف کشور شود.

وی گفت: یک هنرمند می تواند در کارگاههای صنایع دستی افراد زیادی را به کار بگیرد و در واقع اشتغال زایی کند. از سوی دیگر با تولیدات خود، بازار را از کالای ایرانی اشباع کند. منتها زمانی می توان گفت که از نیروی ایرانی و سرمایه ملی به خوبی استفاده کرده ایم که میزان استقبال مردم را از تولیدات داخل افزایش دهیم و این امر مسیر نخواهد شد مگر با بالابردن کیفیت و پایین آوردن قیمت محصولات.

این فعال صنایع دستی گفت: اکنون یکی از مشکلات موجود در صنایع دستی دست به دست شدن کالاها از جمله صنایع دستی است درحالی که می توان با کم کردن فاصله از تولید تا عرضه قیمت ها را کاهش و دست دلالان را کوتاه کرد.

فیض آبادی آشنا نبودن مردم با فرهنگ استفاده از صنایع‌ دستی را یکی دیگر از مشکلات این حوزه دانست و بیان کرد: باید به جایی برسیم که کسی به دنبال مشابه جنس چینی نباشد و صنایع دستی به بخشی از زندگی مردم تبدیل شود.‌