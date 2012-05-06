  1. سیاست
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۳۳

ماجرای یک عکس دسته جمعی

مصوبه ای که موجب وحدت هاشمی و احمدی نژاد و لاریجانی ها شد

مصوبه ای که موجب وحدت هاشمی و احمدی نژاد و لاریجانی ها شد

در شرایطی که جلوس محمود احمدی نژاد بر صندلی خود در مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از سالها غیبت یکی از خبر های جالب توجه شنبه های اخیر است، عکس جالبی از آخرین جلسه مجمع از ظهر دیروز تا کنون در سایت های خبری، صفحه به صفحه منتشر می شود و با نقد و نظر بینندگان حاشیه می خورد.

مجله مهر: این عکس که بیانگر موافقت همزمان سران قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یک مصوبه است، صحنه ای از تصویب ماده ای از سیاست‌های کلی اجتماعی نظام در جلسه روز گذشته مجمع را با لبخند جالبی از رئیس جمهور و دیگر سران نشان می دهد.   

به گزارش خبرنگار مهر، مصوبات دیروز مربوط نهادینه‌سازی فرهنگ اجتماعی اسلام در جامعه از جمله وجدان کاری و انضباط اجتماعی، فرهنگ کار و تولید، اخوت اسلامی، صله‌رحم، عفاف و حجاب همچنین ارتقاء کیفیت نیروی انسانی متعهد ، ایجاد مناسبات اسلامی در تولید، توزیع و بازارهای اقتصادی و حفظ و ارتقاء امنیت فردی و اجتماعی بود.


کد مطلب 1594837

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها