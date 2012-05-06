مصوبه ای که موجب وحدت هاشمی و احمدی نژاد و لاریجانی ها شد

مجله مهر: این عکس که بیانگر موافقت همزمان سران قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یک مصوبه است، صحنه ای از تصویب ماده ای از سیاست‌های کلی اجتماعی نظام در جلسه روز گذشته مجمع را با لبخند جالبی از رئیس جمهور و دیگر سران نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصوبات دیروز مربوط نهادینه‌سازی فرهنگ اجتماعی اسلام در جامعه از جمله وجدان کاری و انضباط اجتماعی، فرهنگ کار و تولید، اخوت اسلامی، صله‌رحم، عفاف و حجاب همچنین ارتقاء کیفیت نیروی انسانی متعهد ، ایجاد مناسبات اسلامی در تولید، توزیع و بازارهای اقتصادی و حفظ و ارتقاء امنیت فردی و اجتماعی بود.



