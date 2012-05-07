به گزارش خبرگزاری مهر، با دریافت مجوز اجرا از سوی مرکز هنرهای نمایشی، نمایش" خیال‌های جاده جاجرود - تهران" از سه‌شنبه 19 اردیبهشت ماه ساعت 17 اجراهای خود را در مجموعه تئاتر شهر آغاز می‌کند.

و تا خرداد ماه ادامه خواهد داشت.

این نمایش برشی از زندگی پنج زن است که در کافه‌ای دور افتاده و میان راه با هم برخورد می‌کنند. بازیگرانی چون نسیم ادبی، رویا جاویدنیا، بهاره رهنما، الهام کردا و ناهید مسلمی در آن به ایفای نقش می‌پردازند. "خیال‌های جاده جاجرود - تهران" نوشته مشترک جمیله دارالشفایی وغزاله معتمد است که جزو نمایش‌های محیطی مجموعه تئاتر شهر محسوب می‌شود.

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: نورالدین حیدری‌ماهر، مشاور کارگردان: ساقی عطایی، طراح لباس: رعنا امینی، مدیر صحنه: جواد پولادی، طراح پوستر و بروشور: مهدی رحیمی، ثنا حبیبی‌راد، روابط عمومی: شهاب عباسیان و عکاس: مهدی آشنا اشاره کرد.

اجرای این نمایش تا خرداد ماه هر روز به استثنای روزهای شنبه ادامه دارد.

استقبال 600 نفر از برنامه های روز نخست جشنواره تئاتر شهر

دبیر نخستین جشنواره تئاتر شهر از استقبال نزدیک به 600 نفر از جوانان و هنردوستان از برنامه های نخستین روز این جشنواره خبر داد.

شهرام کرمی دبیر این جشنواره ضمن اعلام این خبر گفت: نمایش های این جشنواره در روز نخست در فرهنگسراهای امید، گلستان، ارسباران، بهمن و مرکز تئاتر مولوی اجرا شد. همزمان با روز دوم جشنواره تئاتر شهر هشت نمایش خیابانی اجرا خواهد شد و علاوه بر دو فرهنگسرای فعال در روز نخست، فرهنگسرای خاوران نیز میزبان دو نمایش خیابانی است.

کرمی به اجرای نمایش های روز دوم جشنواره تئاتر شهر در دو سالن فرهنگسرای بهمن، سالن فرهنگسرای ارسباران، مرکز تئاتر مولوی، فرهنگسراهای شفق، اندیشه، خاوران و گلستان اشاره کرد.

نخستین جشنواره تئاتر شهر به همت معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از 16 تا 23 اردیبهشت با حضور گروه های تئاتری در فرهنگسراها و خانه های فرهنگ پایتخت برپا می شود. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاع از نمایش ها و ساعت اجرا با 1837 تماس بگیرند.

