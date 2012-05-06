محمدرضا کشوری فرد در آستانه بازی صبای قم با مس کرمان از هفته شانزدهم نیم فصل دوم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر کشور در قم، در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان داشت: تیم صبا در شرایط بسیار خوبی به سر می برد و بازیکنان به لحاظ روحی و روانی آماده بازی مقابل تیم مس کرمان هستند.



وی ادامه داد: تیم فوتبال مس کرمان نسبت به گذشته شرایط بهتری دارد و از مربی باهوش و با دانشی بهره می‌برد و بازیکنان خوبی هم در اختیار دارد و نتایجی که هم این تیم در هفته‌های اخیر کسب کرده نشانه همین مسأله است.



امیدوارم با فوتبالی تاکتیکی سه امتیاز این بازی را از آن خود کنیم



سرپرست تیم فوتبال صبای قم افزود: مس کرمان برای کسب تساوی به قم نمی‌آید و آنها به دنبال کسب سه امتیاز بیرون از خانه هستند و همین امر موجب می‌شود که تماشاگران بازی بسیار خوبی را از هر دو تیم شاهد باشند و من بسیار امیدوارم که با اتخاذ تاکتیک مناسب از سوی کادر فنی تیم صبای قم، سه امتیاز این بازی را از آن خود کنیم.



وی در ادامه به شرایط تیم‌ها در جدول رده بندی اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه به پایان فصل نزدیک می‌شویم، همه تیم‌ها تلاش می‌کنند که جایگاه خود را در جدول رده بندی بهبود ببخشند و در هفته‌های باقی مانده هیچ تیمی در حاشیه امنیت قرار ندارد.



بدرلو تنها بازیکن محروم صبای قم برابر مس کرمان



کشوری فرد در ادامه از محرومیت مهدی بدرلو هافبک جوان خود در بازی مقابل تیم فوتبال مس کرمان خبر داد و تصریح کرد: بازیکنان ما از نظر روحی و روانی کاملا آماده این بازی حساس خانگی هستند، ما هرگز در خانه دست به بی احتیاطی نمی زنیم و با صبر و حوصله برای رسیدن به گل و کسب سه امتیاز این مسابقه حساس تلاش خواهیم کرد.



سرپرست تیم فوتبال صبای قم تصریح کرد: در این شرایط حساس و نفس گیر جدول رده بندی لیگ برتر، حتی گرفتن حداقل امتیاز بهتر از این است که خدای ناکرده بخواهیم بی محابا حمله کنیم و دست به بازی خطرناک بزنیم، ما مقابل داماش، نفت و نفت آبادان سه امتیاز با ارزش گرفتیم و اکنون نیز با حوصله و آرامش می خواهیم آسیایی شدن خود را قطعی کنیم.



گفتنی است تیم صبای قم در هفته شانزدهم از دور برگشت مسابقات فوتبال لیگ برتر کشور از ساعت 17 امروز یکشنبه هفدهم اردیبهشت ماه در آخرین بازی خانگی خود در لیگ یازدهم در ورزشگاه یادگار امام قم میزبان تیم فوتبال مس کرمان است.

