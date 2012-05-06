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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۴۵

آیت الله نورمفیدی:

طلاب باید به علم روز مجهز باشند/ پاسخگویی روحانیون به مسائل روز جوانان

طلاب باید به علم روز مجهز باشند/ پاسخگویی روحانیون به مسائل روز جوانان

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مقام معظم رهبری در استان گلستان گفت: سعودی ها با در بهم ریختگی کشور سوریه نقش مهمی ایفا می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح اردوی فرهنگی – تفریحی مدیران، مدرسان، ناظران و طلاب مدارس علوم دینی اهل سنت گلستان، ضمن انتقاد از عملکرد دولتمردان عربستان، اظهار داشت: دولت سعودی با بازکردن پای آمریکایی ها در آن کشور در به هم ریختگی سوریه نقش مهمی ایفا می کند.

وی عنوان کرد: استان گلستان نمونه عینی و بارز وحدت عملی در کشور و منطقه محسوب می شود و این مهم با اراده خداوند متعال و نقش محوری علما و همراهی مردم تحقق یافته است.

وی تصریح کرد: این وفاق و همدلی همواره مورد هدف دشمن و شیاطین بوده و آنان برای ایجاد تفرقه و جدایی بین ملت ها در تلاش هستند.

نماینده استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: طلاب اعم از شیعه و سنی باید به علم روز مجهز شوند و پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی باشند.

آیت الله نورمفیدی با اشاره به دین گریزی برخی از جوانان، وظیفه علمای دین را بسی سنگین تر از قبل دانست و افزود: با پیشرفت تکنولوژی، آنان نیز باید پاسخگوی مسائل جدیدتر باشند.

وی، نقش علمای واقعی بسیار بالا برشمرد و گفت: کسانیکه در مردم خداوند را محبوب و از طرف دیگر نزد خداوند مردم را محبوب می کنند، عالمان واقعی هستند و در آخرت با انبیای الهی محشور خواهند شد.
کد مطلب 1594855

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