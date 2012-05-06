طلاب باید به علم روز مجهز باشند/ پاسخگویی روحانیون به مسائل روز جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح اردوی فرهنگی – تفریحی مدیران، مدرسان، ناظران و طلاب مدارس علوم دینی اهل سنت گلستان، ضمن انتقاد از عملکرد دولتمردان عربستان، اظهار داشت: دولت سعودی با بازکردن پای آمریکایی ها در آن کشور در به هم ریختگی سوریه نقش مهمی ایفا می کند.

وی عنوان کرد: استان گلستان نمونه عینی و بارز وحدت عملی در کشور و منطقه محسوب می شود و این مهم با اراده خداوند متعال و نقش محوری علما و همراهی مردم تحقق یافته است.



وی تصریح کرد: این وفاق و همدلی همواره مورد هدف دشمن و شیاطین بوده و آنان برای ایجاد تفرقه و جدایی بین ملت ها در تلاش هستند.



نماینده استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: طلاب اعم از شیعه و سنی باید به علم روز مجهز شوند و پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی باشند.



آیت الله نورمفیدی با اشاره به دین گریزی برخی از جوانان، وظیفه علمای دین را بسی سنگین تر از قبل دانست و افزود: با پیشرفت تکنولوژی، آنان نیز باید پاسخگوی مسائل جدیدتر باشند.



وی، نقش علمای واقعی بسیار بالا برشمرد و گفت: کسانیکه در مردم خداوند را محبوب و از طرف دیگر نزد خداوند مردم را محبوب می کنند، عالمان واقعی هستند و در آخرت با انبیای الهی محشور خواهند شد.