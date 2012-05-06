واکنش به سوءاستفاده از میادین مشترک/ درباره تمامیت ارضی خود مذاکره نمیکنیم

رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه در حاشیه سخنرانی در یک نشست علمی در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سوءاستفاده برخی کشورها از میادین نفتی مشترک با ایران و پیگیری های این وزارتخانه در این باره، گفت: برخی از میادین مشترک در منطقه وجود دارد و طبیعی است که بین کشورهای مختلف که در همسایگی با یکدیگر هستند چنین میادینی وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه تعیین سهم هر کشوری از این میادین نیازمند بررسی های دقیق و فنی است افزود: ما به محض اینکه مسئولان مربوطه اعلام کنند که از میدان مشترکی در کشورمان استفاده یکطرفه صورت می گیرد و اقدام سیاسی لازم است تمام ابزار خود را برای احقاق حقوق ملت به کار می بریم.

مهمانپرست گفت: در بعضی از موارد ممکن است اختلاف نظر وجود داشته باشد که یکی از راه ها مذاکره با کشورهای ذینفع در این کار است و در غیر این صورت از ابزار حقوقی استفاده می شود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره اختلافات ارضی عربستان و امارات و اینکه عربستان در موضوع ادعای امارات درباره جزایر سه گانه از این کشور حمایت کرده است، تصریح کرد: معلوم است که فضایی که آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی و حامیان وی برای ما ترسیم کرده اند دامن زدن به اختلافات و جلوگیری از شکل گیری تحولات منطقه است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: پس از تحولات خاورمیانه و شکل گیری انقلاب ها و بیداری اسلامی رژیم صهیونیستی و حامیان غربی این رژیم دچار نگرانی و وحشت شده اند و احساس می کنند این حرکت مردم به سمت استقلال کشورها پیش خواهد رفت و معنی استقلال کشورها نیز وابستگی به آمریکا، متحدینش و همچنین اولویت نداشتن منافع رژیم صهیونیستی است.

وی خاطر نشان کرد: به همین دلیل غربی ها و رژیم صهیونیستی تلاش بسیار زیادی کرده اند با ایجاد تفرقه به اختلافات کشورهای منطقه دامن بزنند و متاسفانه برخی از کشورهای منطقه نیز در این دام اسیر شده اند.

به گفته مهمانپرست این کشورها فکر می کنند پروژه ایران هراسی باید در اولویت کاریشان قرار گیرد و به همین دلیل اختلاف ها و مشکلات خود را کنار گذاشته اند و سعی می کنند که یک فضای سنگین و غیر واقعی را علیه کشورمان دامن بزنند. آنها باید بدانند که حضور در زمین دشمن خطرناک است و در آینده به نفع آنها نخواهد بود.

وی بیان کرد: اگر کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی موفق شوند که به برخی از کشورهای منطقه آسیب زده و این کشورها را دچار بی ثباتی کنند در صف و نوبت بعدی همین کشورها خواهند بود و باید منتظر باشند که مشکلات جدی را برای خود مشاهده کنند.

مهمانپرست خطاب به کشورهای منطقه گفت: ما توصیه می کنیم کشورها هوشیار باشند و به فتنه انگیزی نپردازند و در دامن فتنه های طراحی شده غرب و رژیم صهیونیستی نیز نیفتند.

سخنگوی وزارت خارجه در پایان تاکید کرد ملت ما با این فشارها هیچ قدمی به عقب برنمی دارد از حقوق خود دفاع می کند و ما اجازه تعرض به خاک کشورمان را به هیچ کس نخواهیم داد و در رابطه با تمامیت ارضی و حاکمیت کشورمان با هیچ کس مذاکره نمی کنیم.