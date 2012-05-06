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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۰۷

ادیبی نیا:

تمامی منابع آب شرب شهرهای خراسان رضوی دارای گواهی بهداشتی هستند

تمامی منابع آب شرب شهرهای خراسان رضوی دارای گواهی بهداشتی هستند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: آب شرب شهرهای استان از 340 حلقه چاه، چشمه و قنات تامین می شود که مرکز بهداشت استان برای تمامی این منابع گواهی بهداشتی صادر کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ادیبی نیا صبح یکشنبه درجمع مدیران و دست اندرکاران کنترل کیفیت و بهداشت آب شهرهای استان در مشهد اظهارکرد: دانشگاه علوم پزشکی هر دوسال یکبار با انجام نمونه گیری و آزمایش میکروبی و شیمیایی و تطبیق آن با استاندارد های کیفی اقدام به صدور گواهی بهداشتی می کند.

ادیبی نیا با اشاره به اینکه در صدور گواهی بهداشتی از سوی دانشگاه علوم پزشکی همه موارد مرتبط با کیفیت آب بررسی می شود گفت: به مواردی نظیر کیفیت میکروبی و شیمیایی، حریم، غیرقابل نفوذ بودن کامل دهانه چاه، بهسازی اتاقک چاه و نحوه گندزدایی امتیاز مشخصی داده می شود.

وی افزود: هم چنین مشخصات مخزن، میزان آبدهی و فاصله آن از چاههای فاضلاب و آلوده کننده در گواهی بهداشتی ثبت می شود.

به گفته وی هم اینک آب تولید شده و با کیفیت و بهداشتی در اختیار 533 هزار مشترک در خراسان رضوی قرار می گیرد.

کد مطلب 1594862

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