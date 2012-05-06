شمار ورزشکاران سازمان یافته در سنندج 20 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عدنانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی در سنندج اظهار داشت: با توجه به تقویت فعالیت های ورزشی در سال گذشته در شهرستان سنندج شمار ورزشکاران سازمان یافته در این شهرستان در مقایسه با سال 89 بیش از 20 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: در سال 90 در مجموع شمار ورزشکاران سازمان یافته در شهرستان سنندج که دارای کارت بیمه ورزشی بودند به 16 هزار و 342 نفر رسید که انتظار می رود با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته این آمار در سال جاری با افزایش قابل ملاحظه ای مواجه شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سنندج بیان کرد: اداره ورزش و جوانان سنندج از سال 86 فعالیت های خود را به صورت مستقل از اداره کل استان آغاز کرد و خوشبختانه با گذشت زمان شاهد اجرای برنامه های خوب و متناسب با جایگاه ورزشکاران و جوانان این شهرستان در عرصه های مختلف بودیم.

وی با اشاره به میزبانی 30 مورد مسابقه استانی در سال گذشته در شهرستان سنندج گفت: در کنار این مهم مرکز استان کردستان در سال 90 میزبان 25 مسابقه ورزشی کشوری در رشته های مختلف بوده است و تلاش می شود که در سال جاری نیز باز هم این آمار افزایش یابد.

عدنانی به برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی در سال گذشته در شهرستان سنندج اشاره کرد و افزود: شهرستان سنندج در سال گذشته میزبان 15 همایش و هشت کارگاه آموزشی برای داوران و ورزشکاران بوده است که روند افزایش برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه ورزشکاران، داوران و مربیان ورزشی در تمامی رشته ها باز هم افزایش می یابد.

وی در پایان گفت: در حال حاضر 76 باشگاه ورزشی آقایان به همت بخش خصوصی در شهرستان سنندج فعالیت دارند و باشگاه های ویژه بانوان نیز در سال گذشته به 36 مورد افزایش یافت که این اقدام در راستای اعتلا ورزش بانوان در استان کردستان موثر بود.



