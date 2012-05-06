  1. استانها
  2. گلستان
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۱۵

اردوی فرهنگی - تفریحی طلاب مدارس اهل سنت گلستان برگزار شد

اردوی فرهنگی - تفریحی طلاب مدارس اهل سنت گلستان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: اردوی فرهنگی - تفریحی مدیران، مدرسان، ناظران و طلاب مدارس علوم دینی اهل سنت گلستان در جنگل شصت کلا گرگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل مرکز خدمات حوزه های علمیه استان گلستان پیش از ظهر یکشنبه در این اردو گفت: خداوند متعال پیامبر گرامی اسلام(ص) را همواره با اخلاق نیکویش معرفی می کند و این بدان خاطر است که علم توام با اخلاق موجب آرامش و پیشرفت است.

وی  افزود: پیامبر اکرم (ص) حلقه وصل جهان مادی به معنوی بوده  و بزرگترین معلم تاریخ بشریت است.

وی افزود: هرگاه در جامعه ای حضور علما بر اساس سیره رسول مکرم اسلام(ص) و عمل به آن باشد، موجب پیشرفت و ترویج فرهنگ برادری در آن جامعه خواهد شد.

حجت الاسلام وردان، تربیت جوامع براساس موازین دین مبین اسلام را ضرورت امروز جهان برشمرد و گفت: این مسئولیت خطیر و سنگین بر دوش حوزه های علمیه است.

وی وحدت را عامل موفقیت اعلام کرد و گفت: وحدت از کلام خداوند متعال(به ریسمان الهی چنگ زنید) گرفته شده و بر همین اساس باید با تکیه بر مشترکات از تفرقه و اختلاف پرهیز کنیم.

مدیرکل مرکز خدمات حوزه های علمیه استان گلستان، ازآیت الله خامنه ای به عنوان پرچمدار راستین وحدت در جهان اسلام نام برد و اظهار داشت: دیدگاه های تقریبی معظم له از اعتقاد درونی ایشان نشات گرفته است.

 
کد مطلب 1594874

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها