اردوی فرهنگی - تفریحی طلاب مدارس اهل سنت گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل مرکز خدمات حوزه های علمیه استان گلستان پیش از ظهر یکشنبه در این اردو گفت: خداوند متعال پیامبر گرامی اسلام(ص) را همواره با اخلاق نیکویش معرفی می کند و این بدان خاطر است که علم توام با اخلاق موجب آرامش و پیشرفت است.

وی افزود: پیامبر اکرم (ص) حلقه وصل جهان مادی به معنوی بوده و بزرگترین معلم تاریخ بشریت است.



وی افزود: هرگاه در جامعه ای حضور علما بر اساس سیره رسول مکرم اسلام(ص) و عمل به آن باشد، موجب پیشرفت و ترویج فرهنگ برادری در آن جامعه خواهد شد.



حجت الاسلام وردان، تربیت جوامع براساس موازین دین مبین اسلام را ضرورت امروز جهان برشمرد و گفت: این مسئولیت خطیر و سنگین بر دوش حوزه های علمیه است.



وی وحدت را عامل موفقیت اعلام کرد و گفت: وحدت از کلام خداوند متعال(به ریسمان الهی چنگ زنید) گرفته شده و بر همین اساس باید با تکیه بر مشترکات از تفرقه و اختلاف پرهیز کنیم.



مدیرکل مرکز خدمات حوزه های علمیه استان گلستان، ازآیت الله خامنه ای به عنوان پرچمدار راستین وحدت در جهان اسلام نام برد و اظهار داشت: دیدگاه های تقریبی معظم له از اعتقاد درونی ایشان نشات گرفته است.



