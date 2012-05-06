زمان ورود آینه رصدخانه‌ ملی به کشور/ تولیدملی محصولات دانش بنیان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نسرین سلطانخواه روز یکشنبه در نشست خبری برنامه های معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و بنیاد ملی نخبگان افزود: برای بهتر انجام شدن پروژه ساختمانی رصدخانه این پروژه در قالب طرح های "مهرماندگار" قرار داده می شود.

وی گفت: رصدخانه ملی از طرح های مصوب شورای عالی پژوهش کشور در سال 78 بوده که این شورا بعدها منحل شد. این طرح سالانه 200 میلیون تومان بودجه دریافت می کرد که تنها صرف مقدمات و مطالعات اولیه می شده است اما معاونت علمی بودجه 7.5 میلیارد تومانی به این موضوع اختصاص داد که حرکت خوبی در این کار ایجاد کرد.

سلطانخواه با اشاره به ماموریت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یادآور شد: 6 درصد کل بودجه پژوهش و فناوری کشور به معاونت اختصاص دارد که از این بودجه تنها 2 درصد در اختیار ستاد معاونت قرار دارد و سایر این بودجه در بخش های مقررات و حمایتها هزینه می شود.

تایید اساسنامه صندوق ملی نوآوری و شکوفایی در شورای نگهبان

وی افزود: بخشی از فعالیت های معاونت به ایجاد ساختارها و مقررات باز می گردد که در سال 90 توانسته ایم دو سند فناوری ملی در حوزه علوم شناختی و فناوری زیستی را به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسانیم. برای دو ستاد علوم شناختی و فناوری زیستی ردیف در بودجه سال 91 نیز اختصاص یافته است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از تایید اساسنامه صندوق ملی نوآوری و شکوفایی در شورای نگهبان خبر داد و گفت: اساسنامه این صندوق به همراه آیین نامه اجرایی شرکت های دانش بنیان در دولت تصویب و اساسنامه آن در شورای نگهبان تایید شده است و در سال 91 اجرایی می شود.

اختصاص یک هزار میلیارد تومان در بودجه 91 برای صندوق ملی نوآوری شکوفایی

وی از اختصاص یک هزار میلیارد تومان در بودجه 91 برای صندوق ملی نوآوری شکوفایی خبر داد و گفت: اعمال آیین نامه اجرایی شرکت های دانش بنیان به همراه آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکتها و فهرست محصولات امسال برای بیش از یک هزار شرکت اجرایی می شود.

سلطانخواه اضافه کرد: پیش نویس اسناد از جمله گیاهان دارویی، هوا و فضا، سلول های بنیادی به ستاد راهبری نقشه جامع علمی ارانه شده است که در سال 91 پیگیری می شود. به عنوان نمونه سند هوا و فضا چهار زیرسند دارد که شامل چهار سند پیشرفته هوایی، سند فضایی، سند موشکی و سند هوانوردی است.

وی از تشکیل کارگروه ملی تولید و کارگروه ملی صادرات برای تولید ملی و صادرات محصولات دانش بنیان خبر داد و گفت: در این دو کارگروه فهرست کالاهای دانش بنیان را تهیه می کنیم و پیشنهاد شده است که پس از آن تعرفه محصولات خارجی مشابه بالاتر برود و یا از ورود برخی از آنها جلوگیری شود.

تخصیص 20 درصد منابع اشتغال استان ها به اشتغال فارغ التحصیلان در شرکت های دانش بنیان

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزود: در سال 90 با شورای عالی اشتغال هم تفاهم نامه امضا شد که برای اشتغال فارغ التحصیلان در شرکت های دانش بنیان، 20 درصد منابع اشتغال در استان ها به این موضوع اختصاص یابد. این موضوع از سوی وزیر کار ابلاغ شده است.

وی از برنامه ریزی برای تشکیل اتحادیه و یا انجمن صادرات کالا و خدمات دانش بنیان در سال 91 خبر داد و گفت: موضوع صادرت برای این حوزه بسیار مهم است. در سال 75 ما 2.3 میلیون دلار صادرات این حوزه را داشته ایم که در سال 89 این میزان به 612 میلیون دلار رسید و در واقع سهم صادرات دانش بنیان از کل صادرات غیرنفتی به 2.7 درصد رسیده و سهم ایران در دنیا 0.03 درصد است . در سال 90 میزان صادرات دانش بنیان به 840 میلیون دلار رسیده که پیشنهاد این است که این میزان به 1.2 میلیارد دلار برسد تا بتوانیم 5 درصد کل صادرات غیرنفتی را به دانش بنیان اختصاص دهیم.

سلطانخواه همچنین به رونمایی از سامانه دپیلماسی فناوری و تشکیل مجمع فناوری و نوآوری استانداران و امضای قرار داد مشترک با وزارت کشور به عنوان بخش دیگری از این برنامه ها اشاره کرد.

تامین اعتبار دوره های بعدی پژوهانه دانشجویان دکتری در سال 91 با 25 میلیارد تومان

وی با اشاره به اعطای پژوهانه به دانشجویان دکتری گفت: برای طرح پژوهانه تاکنون مبلغ 55 میلیارد تومان برای 11 هزار و 733 دانشجو در وزارتخانه های علوم و بهداشت اعتبار داده شده که در سال 91 نیز 25 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور درباره عدم حمایت از دانشجویان دوره دکتری دانشگاه آزاد گفت: این کار تاکنون انجام نشده است اما برای آن برنامه داریم البته برای این کار ابتدا باید منابع مالی آن دیده شود. در حال حاضر میان مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد با سایر دانشگاهها در حمایتها تفاوتی قائل نمی شویم.

حمایت از نشریات علمی کشور با 3.3 میلیارد تومان اعتبار

وی حمایت هدفمند از نشریات علمی کشور با 3.3 میلیارد تومان اعتبار را در راستای ارتقای کیفیت و به روز رسانی نشریات برشمرد و گفت: اکنون 58 نشریه در پایگاه های استنادی نمایه شده اند و این تعداد نسبت به سال 85 بسیار رشد داشته است.

سلطانخواه همچنین با اشاره به حمایت از دانشجویان برگزیدگان جشنواره های علمی گفت: بودجه حمایتی از دانشجویان دو برابر شده و شرکت کنندگان 40 درصد رشد داشته اند.

وی با اشاره به طرح های کلان ملی و اجرای آن با همکاری وزارتخانه های مرتبط گفت: در 4 سال گذشته 1800 میلیارد تومان برای 28 طرح کلان ملی هزینه اختصاص داده شده که در سال 90 توانستیم 6 طرح کلان ملی را منعقد کنیم که در آن 9 قرارداد تولید دارو و 4 قرار داد ساخت تجهیزات پزشکی داشتیم و طرح هایی را به عنوان طرح ملی اعلام می کنیم که منابع مالی آن تامین شده باشد و سایر طرح ها را نیز نمی توانیم تا زمان نهایی شدن قرارداد معرفی کنیم.

اجرای طرح شبکه گرید ملی با همکاری 14 دانشگاه و مرکز پژوهشی

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از آماده شدن طرح شبکه گرید ملی با همکاری 14 دانشگاه و مرکز پژوهشی خبر داد و گفت: این طرح فاز بعدی طرح ابررایانش ملی است که امسال اجرایی می شود.

وی از بهره برداری از 250 شبکه ملی فرهنگ، راه اندازی مرکز هوانوردی عمومی، تولید داروها و رادیوداروها، بهره برداری از شناور تحقیقاتی و ایجاد 10 کانون دانش و صنعت جدید و حمایت مالی از آنها به عنوان بخشی دیگر از برنامه های معاونت نام برد و گفت: 10 ستاد راهبردی فناوری 221 طرح را با اعتبار 520 میلیارد ریال مورد حمایت قرار داد و تعدادی از آنها به بهره برداری رسید.

استفاده از دستگاه تصفیه هوا از ریزگرد در شهرهای در معرض آلودگی

سلطانخواه افزود: با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور در سال 91، در شهرهای در معرض آلودگی ریزگردها از طرح ملی دستگاه تصفیه هوا از ریزگرد در محیطهای بسته استفاده می شود.

وی درباره سند پیل سوختی و حمایت مالی از محققان این حوزه گفت: این سند در دولت تصویب شده و دبیرخانه آن در وزارت نیرو قرار دارد و ستاد انرژی های نو معاونت علمی از آن حمایت می کند و آخرین دستاورد آن تولید پیل سوختی 5 کیلو وات بوده که برنامه این است که به تولید پیل سوختی 32 کیلو وات دست پیدا کنیم.