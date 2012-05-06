دردسرهای انتشار مقالات علمی/ مهمترین نکات درباره شناسایی نشریات معتبر

به گزارش خبرنگار مهر، با رشد تولید علمی کشور، بازار انتشار مقالات علمی در پایگاه های استنادی و مجلات علمی- پژوهشی بین المللی داغ است به گونه ای که اخیرا برخی افراد سودجو با ایجاد بنگاه هایی برای انتشار مقالات علمی در پایگاه های استنادی بین المللی، اقدام به کلاهبرداریهای هنگفت از اساتید و محققان کردند.

بر اساس برخی گزارشهای ارائه شده افرادی با راه اندازی وب سایتهای جعلی بابت ارزیابی و چاپ مقالات علمی استادان، محققان و پژوهشگران در نشریات بین المللی نامعتبر مبالغ هنگفتی را از آنها دریافت کرده اند این در حالی است که به گفته رئیس مرکز برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم لیست پایگاهای معتبر علمی در سایت ISI موجود است و محققان با مراجعه به این سایت می توانند نسبت به انتخاب مجلات علمی مربوط و انتشار مقالات خود اقدام کنند.



وزارت علوم و دردسرهای انتشار مقالات علمی در ISI



رئیس مرکز برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدام برخی اساتید که مقالات خود را در مجلات نامعتبر به چاپ می رسانند، اظهار داشت: این دسته از اساتید نه تنها امتیازی از بابت انتشار مقالات خود کسب نمی کنند بلکه از بابت پرداخت مبالغ هنگفتی برای انتشار مقالات خود متضرر می شوند.



دکتر مظفر شریفی با اشاره به نقش وزارت علوم در جلوگیری از این تخلفات خاطرنشان کرد: اساتیدی که مقالات خود را به مجلات و پایگاه های بین المللی ارسال می کنند باید توجه بیشتری نسبت به این مساله داشته باشند تا در دام افراد سودجو قرار نگیرند.



وی در عین حال اظهار داشت: نقشی که وزارت علوم در این زمینه دارد این است این نوع پایگاه ها و وب سایتها را شناسایی و لیست آنها را در اختیار دانشگاه ها و مراکز پژوهشی قرار دهد که این امر نیز آسان نیست چراکه این نوع اقدامات به صورت متمرکز صورت نمی گیرد.



نحوه انتشار مقالات علمی در مجلات پژوهشی



شریفی به بیان روند انتشار مقالات علمی در مجلات ISI پرداخت و توضیح داد: مقاله علمی که تهیه شد، پیش نویس مقاله برای نشریه ارسال می شود. پیش نیس مقالات داوری می شود و پس از تایید از نویسنده خواسته می شود تا اصلاحاتی را در متن مقاله اعمال کند و در صورت پذیرش و تایید نهایی، مقاله وارد پروسه انتشار می شود.



درج اطلاعات در پایگاه ISI



رئیس مرکز برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه لیست مجلات معتبر پژوهشی در اختیار کلیه دانشگاه ها و اساتید و محققان قرار دارد، خاطر نشان کرد: اسامی مجلات پژوهشی در پایگاه ISI موجود است و محققان در هر حوزه می توانند با مراجعه به سایت ISI نشریات معتبر حوزه مربوط را شناسایی و انتخاب کنند و مقالات خود را برای انتشار به ارسال کنند.



شریفی با تاکید بر اینکه به راحتی می توان سایتهای نامعتبر را تشخیص داد، یادآور شد: مجلات و پایگاه های علمی که فاقد وجاهت قانونی و علمی باشند در لیست ISI وارد نشده اند.

