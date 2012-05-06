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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۰۵

برزگری در گفتگو با مهر:

تشکیل کمیته‌های فنی بین‌المللی موجب ارتقای استانداردسازی می‌شود

تشکیل کمیته‌های فنی بین‌المللی موجب ارتقای استانداردسازی می‌شود

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: تشکیل کمیته های فنی بین المللی در خصوص استاندارد، موجب ارتقای استانداردسازی و کیفیت می شود.

نظام الدین برزگری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم تشکیل کمیته های فنی بین المللی در خصوص امور مربوط به استاندارد و استاندارسازی افزود: تشکیل این کمیته ها موجب پیشرفت وپیگیری بهتر امور می شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: 17 کشور در کمیته های فنی 9 گانه SMIIC عضویت دارند و فعالیتهای مربوطه را انجام می دهند.

وی افزود: 9 کمیته فنی غذای حلال، لوازم آرایشی و بهداشتی، انرژی، کشاورزی، خدمات و گردشگری، حمل و نقل و ترمینولوژی و مالی تشکیل شده است.

امور بازرسی استاندارد در کشورهای منطقه را عموما شرکتهای غربی احاطه کرده اند

این مسئول در خصوص امور بازرسی استاندارد در کشورهای منطقه نیز گفت: امور بازرسی استاندارد در کشورهای منطقه را عموما شرکتهای غربی احاطه کرده اند و راهکاری برای مشارکت کشورهای مربوطه در این خصوص ارائه شده است.

برزگری افزود: در نشستی که به تازگی برپا شده، پیشنهاد شد که کشورهای همسایه و در راس آن ترکیه، عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس مسئولیت این فعالیت را بر عهده بگیرند.

رئیس سازمان ملی استاندارد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص چگونگی تحقق این امر ادامه داد: این امر با تشکیل شرکتهای مشترک بازرسی با سهام مشخص دنبال می شود.

کد مطلب 1594879

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