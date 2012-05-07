ساخت آنونس "پنهان" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز داوودی که پیش از سیمرغ بلورین بهترین تیزر فیلم را برای فیلم سینمایی "دیگری" از جشنواره بیست و هشتم فیلم فجر دریافت کرده بود، ساخت آنونس و تیزر دومین فیلم همین کارگردان را آغاز کرد.

آنونس و تیزر فیلم سینمایی "پنهان" ساخته مهدی رحمانی در استودیو پارسیان فیلم در حالی آماده می شود که هنوز زمان اکران آن قطعی نیست. فیلم سینمایی "پنهان" را محسن علی اکبری تهیه کرده است.

فیلم سینمایی "پنهان" دومین ساخته بلند مهدی رحمانی فریبرز عرب‌نیا، آنا نعمتی، فتانه ملک محمدی، بابک حمیدیان، مهرداد صدیقیان، آزاده شمس، آناهیتا افشار و رویا جاویدنیا بازی می کنند.

در خلاصه داستان "پنهان" آمده: شهرمان آنقدر بزرگ شده که این همه اتوبان هم، از پس نزدیک کردن راه‌هایش برنیامده اند. به انتهای هر کدام از این راهها که می‌رسیم دیگر دغدغه‌های روزمره را هم فراموش کرده‌ایم. کم کم یادمان می‌رود که چطور دردهای پنهان را بفهیم.

از عوامل تولید این فیلم می‌توان به نویسندگان: مهدی شیرزاد، مهدی رحمانی، مدیر فیلمبرداری: تورج منصوری، تدوین: هایده صفی‌یاری، صداگذاری: امیرحسن قاسمی، طراح صحنه و لباس: مجید میرفخرایی، طراح گریم: سعید ملکان، صدابردار: یدالله نجفی، موسیقی: کارن همایون‌فر اشاره کرد.



