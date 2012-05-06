تگرگهایی به اندازه نصف تخم مرغ!/ خسارت 100 میلیاردی به باغات شهریار

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون شهرستان شهریار به عنوان نگین سبز استان تهران و یکی از شهرستانها دارای باغات فراوان است که محصولات مختلف آن اعم از سبزی، میوه و صیفی جات به سایر شهرستانها و استانهای کشور ارائه می شود.

تگرگ 110 گرمی میهمان درختان شهریار!

پیرو بارندگی اخیر در شهرستان شهریار، اکثر باغات و مراکز تولید میوه و سبزی در این شهرستان دچار خسارت شدید شدند.

طی دو روز گذشته، تگرگ دانه درشت با ابعاد نیمی از تخم مرغ تقریبا به وزن 110 گرم در این شهرستان آغاز به بارش کرد که خسارات سنگینی به محصولات باغی، زراعی و صیفی وارد شد.

کشاورزان 100 میلیارد تومان ضرر کردند

بر اثر برآورد کارشناسان امور امر باغبانی اداره جهاد کشاورزی شهرستان شهریار، 80 تا 100 درصد از باغها دچار خسارات شدیدی شدند.

در این زمینه طبق بررسی و ارزیابی ها، در مجموع 100 میلیارد تومان خسارت به کشاورزان تلاشگر این شهرستان وارد شد که معلوم نیست از کجا باید جبران شود.

میوه های باقیمانده بر درختان کیفیت مطلوبی ندارند

بخش عمده ای از محصولات کشاورزی شهریار بر اثر ریزش سنگین تگرگ به زمین ریخته و آن مقدار که روی درخت ها باقیست، نیز دچار آسیب دیدگی شده است.

میوه هایی که هم اکنون بر روی درختان باقیمانده اند، کیفیت چندان مطلوبی ندارند و بازار پسند نیستند و کشاورزان باید با قیمت اندکی آنها را بفروشند، ضمن اینکه در بازار نیز شهروندان از این نوع میوه ها استقبال چندانی نمی کنند.

گله کشاورزان از عدم حمایتهای مسئولان

در این راستا کشاورزان ضمن ابراز گلایه از بیمه های که برای حمایت از محصولات ارائه شده و اینکه هیچ بیمه مطلوبی صورت نگرفته است، عاجزانه از مسئولان استانی و کشوری خواهان ارائه وامهای کلان مطلوب در حوزه کشاورزی به صورت بلاعوض و یا با بهره های بلند مدت شدند تا بتوانند این چرخه تولید که یکی از بنیان های اقتصادی کشور است را از حالت رکود و شکنندگی خارج کنند.

خسارت پیش بینی شده از تولیدات کشاورزان مبلغی بالغ بر 100 میلیارد تومان برآورد شده است.

بخشدار خسارات وارده با باغها را تایید کرد

در این زمینه بخشدار مرکزی شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تایید این مطالب اظهار داشت: بررسیهای میدانی از خسارات وارد شده به باغات شهریار به عمل آمده است.

اصیلی ضمن تایید آسیب وارد شده به باغات شهریار، از مسئولان خواست تا ضمن توجه خاصه به این خسارات وارده، جهت اخذ بودجه یا اعتباری مطلوب اقدامات لازم را انجام دهند.

عدم حمایت از کشاورزان قابل قبول نیست

وی عنوان کرد: عدم حمایت از کشاورزان در این برهه زمانی و در فصل بارش باران، موجب وارد آمدن ضربه های سنگین به بنیه اقتصادی شهرستان شهریار در زمینه کشاورزی می شود.

اصیلی در گفتگو با مهر قول داد که تا تا سه ماه آینده پیگیری های لازم برای رفع مشکلات کشاورزان انجام شود.

با توجه به حساس بودن شغل کشاورزان و اینکه یکی از ابعاد چرخه تولید در اختیار این قشر زحمت کش است، مسئولان کشوری به خصوص دولت باید فکری اساسی برای حمایت از کشاورزان و تولیدات آنها داشته باشند.

این حمایت باید مستمر باشد در زمان و مواقع حوادث و بلایای طبیعی مانند حادثه اتفاق افتاده در شهرستان شهریار، کشاورزان دغدغه و نگرانی در زمینه خسارات تولیدات و محصولات نداشته باشند.