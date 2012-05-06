هوشنگ لوینیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حساسیت بازی تیمش با مس کرمان که امروز در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار خواهد شد، تصریح کرد: دیدار با مس کرمان سخت است اما خوب می دانیم که در این دیدار چه نمایش داشته باشیم.



وی ادامه داد: با سایر نتایج اصلا کاری نداریم زیرا انگیزه بازیکنان ما برای کسب برتری مقابل مس کرمان چند برابر شده است، ما برای تثبیت موقعیت خود در بین چهارم تیم بالای جدول و انشاءالله آسیایی شدن به سه امتیاز این بازی نیاز داریم، به خصوص اینکه امروز مسئولان قم هم در ورزشگاه حاضر هستند و باید پیروز شویم.



به بازیکنان تیم صبا ایمان داریم



مربی تیم فوتبال صبای قم افزود: البته در زمانی به مس کرمان برخورد کرده ایم که آنها بعد از تغییر و تحولات در کادر فنی خود از روحیه و وضعیت آمادگی بسیار خوبی برخوردارند و این مهم بر انگیزه تیم مس کرمان در این بازی می افزاید ولی نگرانی نداریم و به بازیکنان تیم صبا ایمان داریم.



وی یاد آور شد: یک بازیکن محروم داریم که مهدی بدرلو است ولی سایر بازیکنان ما در اوج آمادگی به سر می برند و در واقع باید بگویم که آنقدر بازیکن آماده داریم که دست ما را برای جایگزین کردن نفرات مختلف باز نگه می دارد.



لوینیان اضافه کرد: ما برای این دیدار از آمادگی خوبی برخورداریم و سعی می کنیم خیلی بهتر از تیمی باشیم که هفته گذشته مقابل داماش گیلان و در بازی خانگی قبل مقابل نفت تهران بازی کرد، ما مقابل نفت شایسته کسب امتیاز پیروزی نبودیم زیرا بسیار پائین تر از حد انتظار بازی کردیم اما برابر داماش تیم بسیار خوبی بودیم و می توانستیم بازی را ببریم.



فوتبالی انجام می دهیم که تنها سه امتیاز را در خانه کسب کنیم



وی در ادامه به بازی های لیگ برتر به صورت همزمان اشاره کرد و افزود: استراتژی ما در بازی با مس کرمان کسب سه امتیاز در هر شرایطی است، شیوه ما هم در این دیدار خانگی فوتبالی است که تنها سه امتیاز را در خانه کسب کنیم.



مربی تیم فوتبال صبای قم عنوان داشت: ما برای موفقیت در لیگی که خیلی ها انتظار سقوطمان به لیگ دسته اول را داشتند، مرحله به مرحله پیش آمدیم خیلی از مشکلات را پشت سر گذاشتیم و اکنون دوست داریم که به موفقیت بزرگ صعود به لیگ قهرمانان آسیا دست یابیم.



وی تاکید کرد: بازیکنان ما هم خوب می دانند که در این دیدار حساس خانگی باید چگونه بازی کنند اما امیدوارم حضور تماشاگران خوب و خونگرم قمی در ورزشگاه یادگار امام آنقدر چشمگیر باشد که با حمایت آنها بازی را ببریم.



گفتنی است: دیدار صبای قم و مس کرمان از هفته سی و سوم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور عصر امروز در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار می شود.

