رویکرد مدیران در کردستان تغییر کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهبازی در جریان دیدار با رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با بیان اینکه رویکرد مدیریتی در استان کردستان در طول دو سال اخیر تغییر کرده است، اظهار داشت: کردستان دارای مردمانی فهیم و قدرشناس است و کوچکترین خدمت از سوی نظام به خود را ارج می نهند.

وی افزود: مردم کردستان تشنه محبت اند و خوشبختانه مسئولان و مدیران ارشد نظام و استان به خصوص در طول خدمتگزاری دولت نهم و دهم این مهم را درک کرده اند و توجه ویژه ای به این خطه از میهن اسلامی دارند.

استاندار کردستان بیان کرد: به یاری خداوند و تعامل بسیار مثبت مردم و مسئولان موفقیت های خوبی در زمینه های مختلف نصیب استان کردستان شده است و انتظار می رود با تداوم این رویه بسیاری از خلاء های موجود میان مردم و مسئولان نیز در آینده نزدیک رفع شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حضور پرشور مردم در انتخابات 15 اردیبهشت اشاره کرد و گفت: این مشارکت نشان دهنده بالا رفتن اعتماد مردم به کلیت نظام اسلامی است و آنان به درستی درک کرده اند که نظام مقدس جمهوری اسلامی با جدیت تمام عمران و آبادانی استان را در دستور کار خود قرار داده است.

وی با اشاره به نتایج مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه سنندج دیواندره و کامیاران اضافه کرد: استراتژی اصلی نظام در ارتباط با انتخابات حضور حداکثری مردم بود که به یاری خدا این مهم محقق شد و اکنون افرادی که از سوی مردم وظیفه خطیر نمایندگی مجلس را برعهده گرفته اند وظیفه دارند با در پیش گرفتن رویه تعامل و همدلی نسبت به ساماندهی وضعیت کردستان اقدام کنند.

در ادامه این دیدار مجید خراسانی رییس سازمان بسیج سازندگی کشور نیز در سخنانی محرومیت زدایی را جزء اولویت های اصلی بسیج سازندگی کشور دانست و افزود: مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قصد دارد در کنار خدمت رسانی و محرومیت زدایی امنیت را نیز در سطح کشور و به خصوص کردستان با انجام پروژه های عمرانی و فرهنگی در مناطق مختلف استان نهادینه کند.