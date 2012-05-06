مجامع فرهنگی عقاید و دیدگاههای شهید مطهری را بازشناسی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده ظهر یکشنبه در آیین تجلیل از معلمان نمونه استانی و کشوری آذربایجان غربی ضمن تاکید بر لزوم تبیین و کنکاش ابعاد مختلف شخصیتی شهید آیت الله مطهری، افزود: متاسفانه در سطح کشور دچار نوعی آفت در برگزاری آیینها و مناسبتهای فرهنگی شده و شان مناسبتها به فراموشی سپرده شده است.

وی خواستار بازشناسی و توجه بیشتر به کتب، عقاید و دیدگاه های این عالم بزرگوار و فرهیخته توسط دانشگاهها، آموزش و پرورش و همه مجامع فرهنگی آذربایجان غربی شد و اظهار داشت: نباید اجازه بدهیم کم کاریها در این حوزه ادامه داشته و چنین شخصیت های بی نظیری در جامعه مغفول مانده و به فراموشی سپرده شوند.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه با بیان اینکه شهید مطهری یکپارچه شور دینی و اسلامی داشت، یادآور شد: گرفتار نشدن در معرکه تکرار، برخورداری از علم کلام جدید، پرداختن به مقولات جدید مثل حقوق بشر، موضوع زنان، رابطه آزادی و دین و مبانی کلامی اقتصاد، عدم افراط در برخورد با مخالفان، عدم گرفتار شدن در فقه و فلسفه از خصوصیات بارز آیت الله شهید مطهری است.

جلال زاده با اشاره به اینکه برخی از علوم و پیشرفتهای علمی که در جهان امروز علیه بشریت استفاده می شوند در اثر تعلیم بدون تربیت به وجود آمده اند، ادامه داد: در طول تاریخ شاهد بوده ایم که بسیاری از عالمان تهی از تربیت و تزکیه جهان را به ‌آتش کشیده اند و سبب بروز بسیاری از مشکلات شده اند.

وی با بیان اینکه اسلام و اصول مترقی آن معتقد است که علم بدون تربیت آتشی از آتش های جهنم است، گفت: این نوع علم راه به جایی نمی برد و همین امر مسئولیت خطیر معلمان جامعه اسلامی را در تعلیم و تربیت دانش آموزان و جوانان این مرز و بوم نمایان تر می کند.