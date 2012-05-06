«خرابات مغان» داریوش مهرجویی پرطرفدار شد

به گزارش خبرنگار مهر، «در خرابات مغان» رمانی از داریوش مهرجویی است که نشر قطره آن را به چاپ رسانده و در حال حاضر پرفروش ترین عنوان این ناشر در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران است.

«خرابات مغان» داستان دانشجوی مسلمان ایرانی را روایت می‌کند که با وجود همه دغدغه‌های دینی خود برای تحصیل به آمریکا سفر می‌کند و در مدت اقامت خود در این کشور نیز نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نمی‌ماند. وی به دلیل موقعیت خانوادگی خود و نیز علاقه‌ای که پاسخ‌گویی به شبهات در خود پیدا می‌کند، تصمیم می‌گیرد به آموختن فلسفه برای پاسخ‌گویی به این شبهات بپردازد تا به اعتقاد خود بتواند به نوعی دفاع عقلانی درباره اعتقادات خود دست یابد.

مهرجویی در ادامه این رمان با روایت خود از واقعه 11 سپتامبر و علاقه‌مند شدن این جوان به مسائل سیاسی داستان برخورد با مسلمانان در جامعه آمریکا پس از 11 سپتامبر و نیز حضور این دانشجو در زندان گوانتانامو را روایت می‌کند.

بیست و سه قصه اثر لئون تولستوی و وقتی نیچه گریست نوشته اروین د. دیالوم دو عنوان پرفروش غرفه این ناشر در نمایشگاه است. بیشتر کتاب هایی که این ناشر طی این روزها در نمایشگاه فروخته است، عناوین رمان و کتاب های روانشناسی هستند.

نشر قطره همچنین از ساعت 10:30 صبح امروز تا ساعت 13:30 برنامه دیدار با مخاطبان را با حضور شیدا رنجبر مترجم کتاب «قوی شیپورزن» دارد و از ساعت 15 تا 18 هم پذیرای مخاطبان کتاب «شهریور هزار و سیصد و نمی دونم چند» اثر طلا حسن‌نژاد است و خوانندگان این کتاب می توانند با این نویسنده دیدار و گفتگو داشته باشند.