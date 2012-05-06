تولید ملی باید با کسب ثروت حلال همراه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد اقدامیان با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان " تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، افزود: در شرایط حساس کنونی توجه به صنعت و تولید داخلی با هدف ایجاد اشتغال و دستیابی به خودکفایی یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب می شود.



وی گفت: ایجاد چنین فضایی جلب اعتماد سرمایه گذاران و کارآفرینان بخش خصوصی را در پی خواهد داشت و چنانچه این هدف از سوی دستگاههای اجرایی با جدیت دنبال شود به سرعت می توان مشکلات موجود در بخش اشتغال را برطرف کرد.



اقدامیان تاکید کرد: تحقق شعار تولید ملی در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که کالاهای داخلی قابل رقابت با تولیدات کشورهای پیشرفته صنعتی دنیا بوده و رضایت مصرف کنندگان را نیز به همراه داشته باشد.



وی با بیان اینکه طی سالهای اخیر واردات گسترده کالاهای بی کیفیت خارجی فضای ناامنی را برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده است، افزود: توجه به مشکلات پیش روی تولیدکنندگان مانند تامین سرمایه در گردش، نوسازی خطوط تولید، انتقال دانش فنی روز دنیا و رفع دیگر موانع دست و پاگیر می تواند رشد اقتصاد کشور در سال تولید ملی را افزایش دهد.



عضو انجمن تولیدکنندگان پروفیل یو پی وی سی با اشاره به ضرورت تقویت فرهنگ عمومی در زمینه مصرف کالاهای داخلی افزود: وجود چنین دیدگاهی در سطح جامعه موجب می شود تا تولیدکنندگان نیز در سخت ترین شرایط خود را در برابر اقتصاد ملی متعهد دانسته و با اقداماتی ارزشی و جهادگرانه به فکر پیشرفت روز افزون تولید داخلی باشند.



وی تصریح کرد: با وجود افزایش تحریم های خارجی امسال بهترین فرصت برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران داخلی است تا به سمت تولید کالاهایی حرکت کنند که تاکنون شرایط تولید آنها کمتر مورد توجه بوده و طبیعی است که تحقق این هدف تنها با حمایت های همه جانبه دولت و دستگاههای اجرایی امکان پذیر است.

اقدامیان با بیان اینکه تولید ثروت حلال نیز باید در بین فعالان اقتصادی کشور نهادینه شود، افزود: در چنین شرایطی ضرورت ایجاب می کند که تولید ثروت های کاذب از طریق دلالی به امری مذموم و ناپسند در میان آحاد جامعه تبدیل شده و فرهنگ تولید ملی به عنوان یک ارزش و سکوی پرتاب تقویت شود.



وی در پایان گفت: توجه به شعار تولید ملی زمینه تولید دانش و فناوری مورد نیاز تولیدکنندگان کشور را با ویژگی های بومی به همراه خواهد داشت و در درازمدت فضای کسب و کار مطمئنی را برای تولیدات کشور در بازارهای داخلی و خارجی ایجاد خواهد کرد.