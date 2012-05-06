سکه طرح جدید 20 هزار تومان ارزان شد/ سقوط آزاد دلار آزاد به 1660 تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع سکه امروز یکشنبه با کاهش مواجه شد، به طوری‌که قیمت سکه طرح جدید با 20 هزار تومان کاهش نسبت به دیروز به 645 هزار تومان رسید.

نرخ سکه طرح قدیم که دیروز 675 هزار تومان بود، امروز با 15 هزار تومان کاهش به 660 هزار تومان رسیده است، نیم سکه بهار آزادی هم امروز 327 هزار تومان، ربع سکه 179 هزار تومان و گرمی 104 هزار تومان است. این نرخ ها دیروز به ترتیب 336 هزار تومان، 182 هزار تومان و 105 هزار تومان بود.

نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی امروز مانند روز گذشته 1643 دلار است، قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی با روندی کاهشی به 65 هزار و 800 تومان تقلیل یافت، این نرخ دیروز 67 هزار و 650 تومان بود.

فعالان بازار ارز از کاهش 30 هزار تومانی قیمت دلار در بازار آزاد و رسیدن آن به نرخ 1660 دلار خبردادند، این نرخ دیروز 1690 تومان بود. قیمت یورو هم در بازار آزاد با کاهش 40 تومانی به 2200 تومان رسید.