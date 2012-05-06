به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین فردی رئیس مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری در مراسم تجلیل از آثار برگزیده حوزه هنری در جایزه کتاب سال گفت: اگر فردی رمان 5 جلدی آقای انوری را خوانده باشد متوجه خواهد شد که با چه شخصیتی روبرو شده است. به عقیده من ما در آستانه تولد یک رمان تاریخی بی‌نظیر هستیم؛ رمانی که از مشروطه تا به امروز نظیرش را نداشته‌ایم. البته دیگران کارهایی دارند اما هویت و اصالت کار انوری در هیچ کجا وجود ندارد.

وی ادامه داد: کار انوری اثری بسیار جذاب است، از آن دسته رمان‌ها که انسان از خواندنش خسته نمی شود. من خودم مشغله‌ام رمان خواندن است و در این حوزه تخصص دارم اما این رمان را که خواندم متوجه شدم که تمام جزئیات آن به شکلی قابل توجه در درون من جاری شده است و خیلی مشتاقم که انوری هر چه سریعتر مجلدات بعدی آن را نیز بنویسد و ادبیات داستانی ما را صاحب یک مجموعه ممتاز کند.



فردی ادامه داد: در کار انوری و همین طور رمان آقای سرشار می‌توان به راحتی با عالم غیب نزدیک شد و این کار هر کسی نیست. شاید در آثار حوزه دفاع مقدس ما این نزدیکی را زیاد دیده باشیم اما انوری و رمانش از جنس تاریخ است. او از این دنیا ما را به عالم دیگری می‌برد و از جنس معنویت با ما سخن می گوید.



فردی گفت: من آرزوی آن روزی را دارم که آقای انوری پایان نگارش رمانش را اعلام کند و ما نیز جشنی بگیریم و به جهانیان اعلام کنیم که حالا ادبیات ما شاهد یک اثر بزرگ شده است.



منصور انوری نویسنده رمان «جاده جنگ» نیز به عنوان آخرین سخنران این مراسم گفت: هر انقلابی برای خودش تعریفی دارد و انقلاب ما نیز به عقیده من تعریفی جدای از آن جمله‌ای که امام راحل فرمودند(انقلاب ما انفجار نور بود) ندارد.



انوری ادامه داد: من معتقدم باید برای نوشتن از انقلاب اسلامی دورنمایی را از روزهای آغازین آن ترسیم کرد و من این کار را در جاده جنگ با نوشتن از روزهای جنگ جهانی دوم آغاز کرده‌ام؛ چراکه معتقدم می‌بایست حداقل 30 سال از یک واقعه تاریخی فاصله بگیریم تا بتوانیم درباره آن رمان بنویسیم.



وی در پایان گفت: این رمان بر اساس آن چیزی که پیش‌بینی کرده ام 20 جلد خواهد شد که به ترتیب به حضور متفقین، قیام 15 خرداد، پیروزی انقلاب اسلامی، قائله گروهک‌ها و جنگ تحمیلی خواهد پرداخت.