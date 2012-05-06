  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۲۶

کاروان زیارتی چناران به مناسبت سالگرد رحلت امام (ره) به تهران اعزام می شود

کاروان زیارتی چناران به مناسبت سالگرد رحلت امام (ره) به تهران اعزام می شود

چناران - خبرگزاری مهر : فرماندار چناران از اعزام کاروان زیارتی از این شهرستان به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) به تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسینی صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی بیست و سومین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) که در فرمانداری چناران تشکیل شد، گفت: 850 نفر از علاقمندان آن حضرت با هماهنگی و همکاری نهادها و بسیح در قالب کاروان زیارتی  به مراسم سالگرد ارتحال به تهران اعزام می شوند.

وی با اشاره به اینکه امام(ره) یک رهبر شناخته شده در سطح دنیا بود، اظهار داشت: به لطف انقلاب او امروز ایران الگوی بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی اروپایی تبدیل شده است.

وی امام خمینی(ره) را ودیعه الهی و معجزه قرن دانست و در ادامه تصریح کرد: با این وجود بسیاری از زوایای شخصیت آن بزرگوار هنوز برای عالم بشریت ناشناخته مانده است.

فرماندار چناران همچنین در اهمیت پاسداشت مقام امام (ره) گفت: اهمیت پاسداشت مقام امام (ره) یک وظیفه اسلامی، اخلاقی و ملی است زیرا  پاسداشت امام (ره) پاسداشت همه خوبیها، فضیلت ها و ارزش های دینی است.

وی افزود: در عظمت کار امام (ره) همین اندازه که اسلام را در قرن بیستم از غربت نجات داد و انقلاب اسلامی ایران را به منشا بیداری اسلامی تبدیل کرد.

کد مطلب 1594951

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها