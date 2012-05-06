کاروان زیارتی چناران به مناسبت سالگرد رحلت امام (ره) به تهران اعزام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسینی صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی بیست و سومین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) که در فرمانداری چناران تشکیل شد، گفت: 850 نفر از علاقمندان آن حضرت با هماهنگی و همکاری نهادها و بسیح در قالب کاروان زیارتی به مراسم سالگرد ارتحال به تهران اعزام می شوند.

وی با اشاره به اینکه امام(ره) یک رهبر شناخته شده در سطح دنیا بود، اظهار داشت: به لطف انقلاب او امروز ایران الگوی بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی اروپایی تبدیل شده است.

وی امام خمینی(ره) را ودیعه الهی و معجزه قرن دانست و در ادامه تصریح کرد: با این وجود بسیاری از زوایای شخصیت آن بزرگوار هنوز برای عالم بشریت ناشناخته مانده است.

فرماندار چناران همچنین در اهمیت پاسداشت مقام امام (ره) گفت: اهمیت پاسداشت مقام امام (ره) یک وظیفه اسلامی، اخلاقی و ملی است زیرا پاسداشت امام (ره) پاسداشت همه خوبیها، فضیلت ها و ارزش های دینی است.

وی افزود: در عظمت کار امام (ره) همین اندازه که اسلام را در قرن بیستم از غربت نجات داد و انقلاب اسلامی ایران را به منشا بیداری اسلامی تبدیل کرد.