12 شهرک و ناحیه صنعتی در استان ایلام فعال است

نادر رضایی منش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بانک توسعه تعاون استان ایلام تاکنون شش میلیارد و 750 میلیون ریال تسهیلات کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع به واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان ایلام پرداخت کرده است.

وی بیان داشت: با پیگیری مسئولان استان 33 میلیارد و 690 میلیون ریال از محل سه درصد اعتبارهای تملک دارایی های استان برای شهرکهای صنعتی استان اختصاص یافته است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان ایلام گفت: شرکت شهرکهای صنعتی استان ایلام امسال عمده فعالیت خود بر فعالسازی واحدهای صنعتی مشکل دار و تعطیل مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان معطوف کرده است.

وی تصریح کرد: با موافقت شرکت شهرک صنعتی کشور و تصویب در مصوبات سفر اخیر هیئت دولت به استان، شهرک صنعتی شماره دو ایلام در بخش صالح آباد در شهرستان مهران اجرا می شود.

رضایی منش افزود: عملیات اجرایی این طرح به زودی و در زمینی به مساحت 260 هکتار اجرا می شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان استفاده از مزیت نزدیکی به مرز بین المللی مهران را از جمله علتهای ایجاد شهرک صنعتی شماره دو در بخش صالح آباد عنوان کرد.

این مسئول اظهار داشت: در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، اداره امور شهرک صنعتی ایلام به بخش خصوصی واگذار می شود.

رضایی‌منش تاکید کرد: در سفر اخیر هیئت دولت به استان پنج میلیارد ریال برای توسعه زیر ساخت های شهرک های صنعتی استان ایلام به صورت بلاعوض اختصاص یافته است.