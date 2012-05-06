یادواره شهدا منتقل کننده فرهنگ شهادت به نسل جدید است

حاج صادق آهنگران در حاشیه برگزاری یادواره شهدای محله کوزه گری کنگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با بضاعت کمی که این افراد داشته‌اند، یادواره سنگین و خوبی برگزار کردند که جا دارد از آنها تقدیر کنیم.

این مداح بر لزوم تداوم برگزاری این یادواره ها تاکید کرد و افزود: هر ساله در یادواره‌های سراسر کشور حضور دارم، خوشبختانه شاهد افزایش حضور مردم، شکوه و عظمت این یادواره‌ها نسبت به سال قبل از آن هستم.

وی به بیان اهمیت برگزاری چنین برنامه هایی پرداخت و ادامه داد: اثرات این یادواره‌ها را می‌توان در حضور پرشور مردم در راهپیمایی‌ها، انتخابات و حضور در همه صحنه‌ها مشاهده کرد.

آهنگران ادامه داد: تبعیت از ولایت، حمایت از کشور و انقلاب نیز از اثرات این یادواره هاست که امیدواریم سال به سال شاهد افزایش برگزاری چنین برنامه‌هایی در نقاط مختلف کشور باشیم.

وی اظهار داشت: فرهنگ شهادت به وسیله برگزاری یادواره شهدا، می تواند به خوبی به نسل جدید منتقل شود که همین نکته اهمیت و ضرورت برگزاری این یادواره‌ها را بیشتر بیان می کند.

فرماندار شهرستان کنگان نیز در ارتباط با این یادواره به خبرنگار مهر گفت: این یادواره‌ها نشان می‌دهد، چنانچه روزی برای این کشور اتفاقی بیافتد، همه مردم در صحنه حضور خواهند یافت.

تیمور یزدان شناس با اشاره به حضور گسترده مردم کنگان در این یادواره اظهار داشت: باید حسینیه بزرگی در حد حضور پرشور مردم در مراسم مذهبی و معنوی ایجاد کنیم که بتوان همه ساله مراسم یادواره شهدا را باشکوه‌تر از قبل در آن برگزار کرد.