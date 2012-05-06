هنرمندان با الهام از آموزه های دینی برای اهداف سینمای ملی حرکت کنند

جواد شمقدری اولین جشنواره منطقه ای سینمای جوان در سال تولید ملی و حمایت از سرمایه و کار ایرانی را نویدبخش فصل جدیدی در پیوند فرهنگ و هنر با مفهوم زیبایی و ایثار و فداکاری خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان سینمایی و سمعی و بصری کشور در پیامی به چهل و هفتمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان گفت: امروزه فیلم و عکس سهل ترین شیوه در باز تعریف فرهنگ و آداب و رسوم و هویت یک ملت قلمداد می شود. به خصوص سینما این قابلیت را دارد که با نگاه و پردازش دقیق و شفاف فرهنگی، به تنهایی بار عمد ای از رسالت تعیلم و تربیت را به دوش بکشد و با تأثیر جدی خود، مسیر هدایت و معنویت را در دلها بیفروزد.

در ادامه پیام جواد شمقدری آمده است: هنرمند جوان ایران اسلامی می تواند با درک شرایط کنونی جهان با الهام از آموزه های اصیل دینی در جهت اهداف سینمای ملی با حفظ بنیانهای قومی، فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی اقدام نماید و با استفاده از علم و فناوری رسانه ای به همراه درک دقیق و فهم روشن از معارف و بینش ایرانی اسلامی و رسالت تاریخی نسبت به ارتقای آثار هنری در زمینه عکس، فیلمنامه و فیلم مبادرت ورزد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری این جشنواره منطقه ای گفت: هنرمندان استانهای غرب و جنوب غرب کشور که در این جشنواره شرکت دارند که در پرونده هنری خود خصوصاً در ایام هشت سال دفاع مقدس سوابقی سرشار از موفقیت را در تمامی عرصه ها برای خود و کشور رقم زده اند و امید است با خلق آثاری ارزشمند به ویژه با موضوع فرهنگ شهادت، دفاع مقدس و همچنین سازندگی، برای خود و جامعه هنری و مردم عزیز آثار ماندگاری را خلق نمایند.

شمقدری تصریح کرد: در بهار طبیعت اولین جشنواره منطقه ای سینمای جوان در سال تولید ملی و حمایت از سرمایه و کار ایرانی نوید بخش فصل جدیدی در پیوند فرهنگ و هنر با مفهوم زیبایی و ایثار و فداکاری خواهد بود.