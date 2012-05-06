کاهش مشکلات زیست محیطی در البرز نیازمند آموزش جلوگیری از فرسایش خاک است

آرش بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت ارائه آموزش در خصوص جلوگیری از فرسایش خاک افزود: فرسایش خاک مشکلات زیست محیطی را افزایش می دهد و مشکلاتی به همراه دارد که باید از به وجود آمدن آنها جلوگیری کنیم.

مدیرکل امور روستایی البرز ادامه داد: برای جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات احتمالی لازم است مشکل فرسایش خاک را جدی بگیریم و اقدامات لازم برای پیشگیری از آن انجام شود تا بازدهی و اثربخشی سایر فعالیتهای مربوطه نیز افزایش یابد.

این مسئول افزود: آموزشهای زیست محیطی کمک می کند تا با جوانب مختلف امر فرسایش خاک آشنا شویم و تلاش کنیم تا از به وجود آمدن این مشکل جلوگیری و زمینه های تحقق آن را با تعامل، هماهنگی و همکاری فراهم کنیم که این امر اهمیت فراوانی دارد.

انجام بسیاری از اقدامات نسنجیده موجب فرسایش خاک می شود

مدیرکل امور روستایی البرز در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص عوامل موثر در فرسایش خاک گفت: انجام بسیاری از اقدامات نسنجیده موجب فرسایش خاک می شود و لازم است از انجام اینگونه اقدامات خودداری و جلوگیری شود تا شاهد فرسایش خاک و تشدید این مشکل نباشیم.

بهادری ادامه داد: از همه دستگاه های ذیربط انتظار می رود که از انجام اقدامات نسنجیده که موجب فرسایش خاک می شود، خودداری و جلوگیری کنند تا بتوانیم این مشکل را در به شکل جدی کنترل کنیم و از میزان آن بکاهیم.