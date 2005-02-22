تيم كشتي نفت تهران به رقابت هاي جام جهاني ازبكستان اعزام خواهد شد

به گزارش خبرنگار " مهر" بر اين اساس فدراسيون كشتي نفرات مشروحه ذيل را براي اعزام به اين رقابتها معرفي كرد :
55 كيلوگرم : محمد رضائي
60 كيلوگرم : بهنام طيبي كرماني
66 كيلوگرم : حسن طهماسبي – حميد محمد نژاد
74 كيلوگرم : مهدي حاجي زاده
84 كيلوگرم : فريدون قنبري
96كيلوگرم : محمد هادي پورعليجان
120كيلوگرم : عليرضا رضائي – فردين معصومي – ياسر نورزائي
سرمربي : محسن كاوه
مربي : يعقوب نجفي – سبحان روحي
نماينده فدراسيون : محمد حسين سليماني
رئيس سازمان تيم ملي : محمد علي صنعتكاران
سرپرست : امير تهراني
گفتني است اين مسابقات طي روزهاي 22تا 24اسفند ماه در ازبكستان برگزارمي شود.
تيم نفت تهران به عنوان قهرمان رقابتهاي ليگ برتر كشتي آزاد به رقابتهاي جام جهاني ازبكستان در سال 2005 اعزام خواهد شد .
به گزارش خبرنگار " مهر" بر اين اساس فدراسيون كشتي نفرات مشروحه ذيل را براي اعزام به اين رقابتها معرفي كرد :
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