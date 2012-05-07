فیزیکدان سازمان تحقیقات هسته ای اروپا به تروریست بودن متهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ادلین هیشور 35 ساله که در سازمان تحقیقات هسته ای اروپا ( سرن) ، مقر برخورد دهنده بزرگ هادرون روی خاستگاه های جهان کار می کرد در نوامبر 2009 دستگیر شد.

وی پیشتر در آزمایشگاه راترفورد آپلون از مراکز بزرگ تحقیقاتی در آکسفورد شایر فعال بود.

پس از رد و بدل شدن نامه های الکترونیک میان هیشور و مصطفی دبچی که گفته می شود یکی از اعضای القاعده در آفریقا است وی را دستگیر کردند؛ چرا که گفته شده است در این نامه ها این دانشمند هسته ای تمایل خود را برای کار کردن یک واحد که در فرانسه درحال فعال شدن بوده ابراز کرده بود.

در این نامه ها هیشور که دارای تبعیت دوگانه الجزایر و فرانسه است از اینکه یک عملیات انتحاری انجام دهد سر باز زده است اما به اهداف محتمل در اروپا به ویژه فرانسه از جمله حمله محتمل به سربازخانه در 32 کیلومتری سرن اشاره کرده است.

براساس گزارش تلگراف، قضات دادگاه به 35 نامه میان این دو نفر اشاره کرد که فراتر از خطوط بحث درباره ایده ها و اندیشه های سیاسی و دینی بوده و وارد خشونت تروریستی شده است.

براساس اظهارات قضات، هیشور با دانش کافی و کامل با مصطفی دبچی توافق کرده که یک واحد عملیات تروریستی در اروپا و آمریکا راه اندازی کنند.

مقامات امنیتی پس از اینکه یکی از گروه های تروریستی بیانیه ای برای نیکولاسارکوزی رئیس جمهور فرانسه ارسال کرد به هیشور مظنون شدند. پس از آن جستجو در حسابهای کاربری هیشور آغاز شد و پلیس پس از جستجوی منزل والدین وی کتابهای مربوط به ایدئولوژی القاعده را یافتند.

درحالی که حکم هیشور پس از گذشت دو سال و نیم از زمان دستگیری وی صادر شده گفته شده است که قاضی می توانست این حکم را تا 10 سال افزایش دهد اما درحال حاضر وی به پنج سال زندان و شش سال محکومیت تعلیقی محکوم شده است.