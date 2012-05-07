کوهرنگ مملو از جاذبه های گردشگری/ روستاگردی پتانسیل ارزشمند منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، استان چهارمحال و بختیاری با اقلیم متنوع دارای جاذبه های گردشگری است و شهرستان کوهرنگ یکی از زیباترین شهرستانهای این استان و کشور محسوب می شود.

این شهرستان دارای رودخانه، جنگل، چشمه و آبشارهای فراوان، بناهای تاریخی، قبرستانهای تاریخی، سیاه چادر های عشایر و.... است.

جنگلهای بلوط در منطقه بازفت و وجودغارهای یخی از دیگر وِیژگیهای این شهرستان است.

این شهرستان را می توان منطقه کامل از تمام پتانسیلهای گردشگری وتوریستی دانست وهر نمونه زیبایی و هرگونه جاذبه ای که از نظر کارشناسان گردشگری پتانسلی برای توسعه گردشگری محسوب می شود را می توان در این شهرستان پیدا کرد.

جنگلهای بلوط شهرستان کوهرنگ

از دشت لاله های واژگون تا قبرستانهای تاریخی و شیرهای سنگی گرفته تا غارهای یخی و زیبایی قله زردکوه و زیبایی کوچ عشایر و سیاه چادرها همه و همه را می توان در یک شهرستان مشاهده کرد.

مردم با هزینه های بسیار ناچیز می توانند جاذبه هایی را در این شهرستان به نظاره بشینند که در هیچ کجای کشور نمونه های آن پیدا نمی شود.

همچنین مردم با سفر این شهرستان می توانند در توسعه منطقه و درآمد مردم این شهرستان نقش بسزایی داشته باشند واین شهرستان که یکی از شهرستان کمتر برخوردار و محروم است را درمسیر توسعه قرار دهند و زندگی مردم را در مسیر زندگی بهتر قرار دهند.

شهرستان کوهرنگ دارای سه هتل مجهز است که یکی از آنها چهار ستاره و بقیه به صورت هتل آپارتمان و هتل هستند.

رودخانه بازفت

این شهرستان همچنین دارای خانه معلم است که فرهنگیان می توانند به راحتی از امکانات این خانه معلم در بهترین نقطه شهر چلگرد کوهرنگ در مقابل آبشار استفاده کنند.

در بیشتر مناطق گردشگری این شهرستان امکانات مناسب از قبیل آلاچیق، سرویسهای بهداشتی، سطلهای زباله و ... توسط سازمان میراث فرهنگی این استان احداث شده و اقدامات این سازمان نیز قابل تقدیر است.

بخشدار مرکزی کوهرنگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان کوهرنگ یکی از زیباترین شهرستانهای چهارمحال و بختیاری است وتوسعه بیش از پیش آن در حوزه گردشگری ضرورت دارد.

ستار فرهادی نیا با بیان اینکه در سال های گذشته کارهای بسیار خوبی در حوزه گردشگری در این شهرستان انجام شده است، عنوان کرد: هر ساله ورود مسافر و گردشگر نسبت به سال های قبل افزایش پیدا می کند و این نیاز است که سرمایه گذاری در این شهرستان نیز هر ساله افزایش پیدا کند.

فرهادی نیا یادآور شد: احداث هتل، ساخت موزه آب، ساخت فروشگاه مواد غذایی و رستوران، احداث آلاچیق در مناطق گردشگری این شهرستان، احداث سرویس های بهداشتی و ... از اقدامات خوب توسط میراث فرهنگی و سرمایه گذاران بوده است.

آبشارهای منحصر به فرد در کوهرنگ

وی با اشاره به وجود رودخانه، آبشارهای فراوان، بناهای تاریخی، طبیعت سبز و برفی این شهرستان، ادامه داد: آبشارها و چشمه های این شهرستان از نظر زیبایی و جلوه در میان آبشارها و چشمه های کشور منحصر به فرد است.

وی با اشاره به چشمه دیمه، ادامه داد: به عنوان مثال چشمه دیمه یکی از بزرگترین چشمه های کشور است که خروج حجم زیاد آب از دل کوه این چشمه را منحصر به فرد کرده است.

وی ادامه داد: معدنی بودن آب این چشمه توسط کارشناسان تائید شده و به گفته محققان این این چشمه در صدر بهترین آب های معدنی جهان قرار دارد.

چشمه دیمه

روستا گردی ظرفیت مهم شهرستان کوهرنگ در حوزه گردشگری است

فرهادی نیا اذعان داشت: روستا گردی یکی از ظرفیتهای مهم این شهرستان در حوزه گردشگری است.

وی بیان داشت: مردم این منطقه بسیار مهمانواز هستند و بافت قدیمی روستا جلوه خاصی در میان روستاهای دیگر این استان دارد.

بخشدار مرکزی کوهرنگ یادآور شد: گردشگران با ورود خود در روستا مورد مهمانوازی و استقبال مردم قرار می گیرند.

وی ادامه داد: توسعه این ظرفیت می تواند برای درآمد مردم منطقه مفید واقع شود و مردم با فروش صنایع دستی و محصولات لبنی و ... خود درآمد خوبی پیدا کنند.

وی تاکید کرد: نزدیکی به استانهای اصفهان و خوزستان از امتیازهای استان چهار محال و بختیاری است که با معرفی جاذبه های گردشگری و روستاهای تاریخی از این مهم برای جذب توریست استفاده کرد.

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گزارش: بهاره صمیمی