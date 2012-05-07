نصب بارکد دو بعدی بر روی کالاها از 20 اردیبهشت

مهدی ابویی در گفتگو با مهر گفت: اجرای طرح بارکد دوبعدی (شبنم)، رهگیری کالای وارداتی را آسان و قاچاق را به حداقل می‌رساند.

معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در اجرای مصوبه 8 شهریور سال 90 هیئت دولت، با هماهنگی به عمل آمده با سازمان‌های مجری، "طرح رهگیری کالاهای خارجی وارداتی، موسوم به طرح شبنم" از اول اردیبهشت سال جاری آغاز و از 20 اردیبهشت وارد فاز عملیاتی شده و با توجه به اطلاع‌رسانی کافی به ذی‌نفعان، اسناد تمام کالاهای مشمول کنترل شده و در صورت وجود کالای قاچاق در سطح عرضه جمع‌آوری و اعمال قانون خواهد شد.

وی تاکید کرد: در این طرح مردم به عنوان ناظران امین در صورت برخورد با کالای فاقد برچسب دوبعدی در گروه کالاهای لوازم خانگی، رایانه، آرایشی و بهداشتی، دارو، تجهیزات پزشکی، صوتی‌تصویری و تلفن همراه، با ارسال شماره بارکد دوبعدی الصاق شده روی کالا به شماره 3000392 مراتب را به سامانه شبنم اطلاع داده در صورتی‌که کالا مورد تأیید قرار نگرفت مأموران در کمترین زمان ممکن ضمن حضور در محل و کنترل اسناد کالا، اقدام قانونی به عمل می‌آورند.

ابویی اظهارداشت: بازرسان شورای اصناف کشور با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌ های ذی ربط از جمله سازمان تعزیرات، سطح عرضه را کنترل و کالاهایی که فاقد اسناد قانونی و برچسب دوبعدی باشند را توقیف و پرونده را برای رسیدگی به تعریرات حکومتی ارسال می‌کنند.

