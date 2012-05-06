اجرای اولین کشت مکانیزه شالی در علی آبادکتول/ تسهیلات بانکی پرداخت نشد

سید احمد میرکتولی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کشت مکانیزه شالی با دستگاه مخصوص امسال برای اولین در این شهرستان اجرا شد.

وی اظهار داشت: این طرح توسط کتولی نژاد کشاورز فعال شهرستان در 40 هکتار از اراضی کشاورزی اجرا شد.

وی عنوان کرد: طرح کشت، داشت و برداشت مکانیزه شالی از سوی این کشاورز به جهاد کشاورزی ارائه و برای اختصاص تسهیلات به بانک عامل معرفی شده است.

میرکتولی گفت: کشاورزان دیگری که تمایل به کشت مکانیزه داشته باشند می توانند مراجعه کنند.

مدیرجهادکشاورزی علی آبادکتول گفت: کشت مکانیزه در مقایسه با کشت سنتی مزایایی مانند صرفه جویی مضاعف در مصرف بذر، آب، کارگر و هزینه های اجرا دارد.

کتولی نژاد کشاورز مجری طرح کشت مکانیزه شالی نیز به خبرنگار مهر گفت: به رغم معرفی به بانک، هنوز تسهیلات مورد نظر پرداخت نشده و دستگاه را با هزینه شخصی خریده ام.