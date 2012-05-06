خط تولید واگن دیواره بلند در شرکت ایریکوی ابهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی جهان‌دیده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: هلدینگ توسعه ترابر ایرانیان برنامه ریزی جامع و گسترده ای را برای تحقق اهداف شعار سال در حوزه توسعه حوزه حمل و نقل ریلی کشور تلاش می کند.

وی با اشاره به راه اندازی خط تولید واگن دیواره بلند در شرکت ایریکوی ابهر ادامه داد: این خط تولید با همت کارشناسان و متخصصان شرکت ایریکو ابهر راه‌اندازی شده و امیدواریم بخشی از نیاز داخل را در این کارخانه تولید کنیم.

جهان دیده افزود: توجه به تولید محصولات مورد نیاز صنایع ریلی از جمله برنامه‌های این شرکت است و در همین خصوص امیدواریم در آینده‌ای نه چندان دور نیاز مترو کشور به واگن‌های مسافربری را نیز تامین کنیم.

مدیرعامل هلدینگ توسعه ترابر ایرانیان با اشاره به اینکه شرکت ایریکو جزو 40 شرکت برتر منطقه به‌شمار می‌آید، افزود: امسال برای تولید واگن‌های مورد نیاز صنعت ریلی کشور 100 میلیارد تومان سرمایه هزینه خواهد شد و در این خصوص انتظار داریم مسئولان نیز حمایت‌های لازم را از سرمایه گذاری در این بخش انجام دهند.