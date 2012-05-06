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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۴۶

دستگاه های تشخیص معتادین مواد مخدر صنعتی در خراسان جنوبی تامین شود

دستگاه های تشخیص معتادین مواد مخدر صنعتی در خراسان جنوبی تامین شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به قرار داشتن این استان در مسیر ترانزیت مواد مخدر گفت: دستگاه های تشخیص معتادین مواد مخدر صنعتی در این استان تامین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم افشاری پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان، با اشاره به اینکه خراسان جنوبی در میسر ترانزیت مواد مخدر قرار داشته و آمار معتادین نسبت به جمعیت در این استان بالا است، اظهارداشت: امروز گرایش از اعتیاد مواد مخدر سنتی به مواد صنعتی افزایش یافته و راه اندازی دستگاه های تشخیص مواد مخدر صنعتی در افراد ضروری است.

وی با اشاره به اهمیت تشخیص اعتیاد در استخدام دستگاه های دولتی، بیان کرد: به دلیل عدم تشخیص مواد مخدر صنعتی دستگاه پس از استخدام متوجه اعتیاد کارمندان شده و این امر موجب صرف هزینه بسیار بالایی برای دستگاه ها ی دولتی می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی در خصوص حضور مسئولان بلند پایه در استانهای کمتر توسعه یافته و محروم، تصریح کرد: حضور مسئولان به این استانها منجر به رصد مشکلات از نزدیک رسیدگی به مشکلات شده و تاثیر بسزایی در خدمت رسانی به مردم دارد.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از زیرساخت ها و محدودیت های خراسان جنوبی نیازمند توجه ویژه مسئولان است، افزود: در این راستا امکانات و تجهیزات بسیار خوبی طی دولت نهم و  دهم در استان تامین شده، اما باز هم برای رفع محرومیت نیازمند عزم جدی از سوی مسئولان است.

افشاری با اشاره به اینکه افتتاح آزمایشگاه سم شناسی تخصصی در استان یکی از خدمات بسیار مهم برای مردم است، تصریح کرد: امکان انجام بسیاری از آزمایشات در این آزمایشگاه فراهم شده اما باید به سایر دستگاه های تخصصی از جمله دستگاههای تخیص مواد مخدر صنعتی نیز مجهز شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به مرزی بودن و مهاجر پذیری خراسان جنوبی، یادآور شد: تعداد زیادی از اتباع خارجی در شهرها و روستاهای این استان ساکن شده و ادعای ایرانی بودن دارند که برای تشخیص این امر باید  زمینه برای انجام آزمایش های DNAفراهم شود.

کد مطلب 1595033

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