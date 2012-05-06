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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۴۴

افشارنادری خبر داد:

هزار واحد مسکونی مهر در فیروزکوه به متقاضیان تحویل داده می‌شود

هزار واحد مسکونی مهر در فیروزکوه به متقاضیان تحویل داده می‌شود

فیروزکوه – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان فیروزکوه گفت: هزار واحد مسکونی مهر تا پایان خردادماه به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید افشارنادری ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان افزود: از مأموریتهای مهم دولت به اتمام پروژه های سفرهای استانی اول، دوم و سوم، پایان پروژه های مهر ماندگار و انرژی مضاعف مسئولان در خدمت گذاری به مردم اختصاص دارد.

وی از دیگر برنامه های این شهرستان را برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دولت نهم و دهم، توسعه بخش کشاورزی با توجه به شناسایی اراضی دولت، واگذاری زمینهای مورد نظر در قالب تعاونی و بخش حقوقی و حقیقی به واجدان شرایط برای دامداری و کشاورزی، آمادگی کامل این شهرستان برای همراهی دولت در فاز دوم یارانه ها، واگذاری تمامی مسکن مهر تا پایان سال جاری و تحویل 1000 واحد در پایان خردادماه و دعوت از مدیران استانی و کشوری در شهرستان عنوان کرد.

رئیس شورای اداری شهرستان فیروزکوه عنوان کرد: شناسایی ظرفیتهای شهرستان در تولید ملی، حل مشکلات موجود در صنعت، کشاورزی، مسکن و دامپروری، جذب سرمایه گذار برای تقویت بخش تولید، کمک به صادرات با توجه به وجود زمینه در شهرستان و انجام فعالیتهای فرهنگی از مهمترین برنامه ها خواهد بود.

وی از برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دولت نهم و دهم در آینده نزدیک خبر داد.

کد مطلب 1595034

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