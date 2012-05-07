  1. جامعه
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۱۹

مجوز سمن‌های فعال جوانان تا 6 ماه تمدید شد

مجوز سمن‌های فعال جوانان تا 6 ماه تمدید شد

مجوز اعتبار تمامی سازمانهای مردم نهاد حوزه جوانان (سمن ها) که تا پیش از تشکیل وزارت ورزش و جوانان، از سازمان ملی جوانان مجوز دریافت کرده بودند تا 6 ماه تمدید اعتبار می شود.

محمد صادق اکبری معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تعیین وضعیت سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه جوانان گفت: در جلسه نود و نهم شورای عالی نظارت بر سازمانهای مردم نهاد که با حضور وزیر ورزش و جوانان در وزارت کشور تشکیل شد، مقرر شد که اعتبار نامه سازمانهای مردم نهادی که سازمان ملی جوانان صادر کرده بود به مدت 6 ماه از سوی وزارت ورزش و جوانان تمدید شود.

وی ادامه داد: همزمان با تمدید اعتبارنامه، مراحل شکل گیری و صدور اعتبار نامه دائمی از سوی وزارت کشور انجام می شود و از این به بعد مجوز تمامی سازمانهای مردم نهاد، به صورت متمرکز از سوی شورای مرکزی سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور که وزارت ورزش و جوانان نیز عضو آن است، صادر می شود.

به گفته اکبری، وزارت ورزش و جوانان در حوزه مشارکتهای اجتماعی از تمامی سازمانهای مردم نهاد که در حوزه جوانان فعالیت دارند و براساس راهبردهای وزارت ورزش و جوانان، زمینه های رشد اجتماعی، خلاقیت و توامندی را فراهم کنند، حمایت می کند.

خدمت سربازان متاهل در محل زندگی خود

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره خدمت سربازی، متاهلان در محل زندگیشان براساس مصوبه مجلس، توضیح داد: در قانون تسهیل ازدواج به این موضوع توجه ویژه شده و در نتیجه وزارت ورزش و جوانان مکاتبات لازم را با وزارت دفاع انجام داده و براساس بررسیهای صورت گرفته هم اکنون سربازان متاهل در نزدیک ترین محل سکونت خود، خدمت سربازی خود را می گذرانند.

کد مطلب 1595037

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