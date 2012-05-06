  1. استانها
  2. گلستان
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۴۲

درخشش دانش آموزان علی آبادکتول در جشنواره زیست فناوری ایران

درخشش دانش آموزان علی آبادکتول در جشنواره زیست فناوری ایران

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: دانش آموزان سما علی آبادکتول در نخستین جشنواره دانش آموزی زیست فناوری ایران خوش درخشیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، از دو تن از دانش آموزان مقطع ابتدایی سمای علی آباد کتول به نامهای زهرا محمدی و زهرا زنگانه به واسطه ارائه کاریکاتور در بخش نقاشی و کاریکاتور در نخستین جشنواره زیست فناوری با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

همچنین دانش آموزان مقطع ابتدایی سما علی آباد کتول در قالب دو گروه مجزا با ارائه پروژه آزمایش الماس درخشان و همچنین پروژه نمایش کاربرد آئینه ها در جشنواره جابربن حیان رتبه برتر را در سطح استان گلستان به خود اختصاص دادند.

اسامی عارف مقدم، علی شاه حسینی، آرمین فریدی، شایان حاتمی، محمد حسین زرگری و عرفان سنچولی بعنوان شش نفر شرکت کننده در این دو گروه به چشم می خورد.
کد مطلب 1595049

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها