درخشش دانش آموزان علی آبادکتول در جشنواره زیست فناوری ایران

به گزارش خبرنگار مهر، از دو تن از دانش آموزان مقطع ابتدایی سمای علی آباد کتول به نامهای زهرا محمدی و زهرا زنگانه به واسطه ارائه کاریکاتور در بخش نقاشی و کاریکاتور در نخستین جشنواره زیست فناوری با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

همچنین دانش آموزان مقطع ابتدایی سما علی آباد کتول در قالب دو گروه مجزا با ارائه پروژه آزمایش الماس درخشان و همچنین پروژه نمایش کاربرد آئینه ها در جشنواره جابربن حیان رتبه برتر را در سطح استان گلستان به خود اختصاص دادند.



اسامی عارف مقدم، علی شاه حسینی، آرمین فریدی، شایان حاتمی، محمد حسین زرگری و عرفان سنچولی بعنوان شش نفر شرکت کننده در این دو گروه به چشم می خورد.