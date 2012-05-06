اجرای طرح سالم سازی دریا / برخورد با ماهواره ها ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان روز یکشنبه در حاشیه جلسه 127 ستاد مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران گفت: تعداد گشت های امنیت اخلاقی افزایش نیافته است و رویکرد این طرح نیز تغییر نکرده است. قانون معیار پلیس است و بر اساس آن طرح امنیت اجتماعی را اجرا می کنیم. پلیس در این طرح فقط وظایف خود را انجام می دهد و اگر سایر دستگاه ها نیز وظیفه خود را انجام می دادند شاهد این وضعیت نبودیم.

وی افزود طرح امنیت اخلاقی در تهران آغاز شده است و به زودی در سایر استانها نیز به اجرا در می آید. در این طرح با اراذل و اوباش، بد پوششان، دیش های ماهواره ای و آلودگی صوتی برخورد می شود.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی از اجرای طرح سالم سازی دریا خبر داد و گفت: این طرح در 3 استان شمالی و سواحل جنوب کشور به منظور بهبود وضعیت اخلاقی ساحل به اجرا در می آید.

رادان در پاسخ به خبرنگاری در خصوص وضعیت دریابانی کشور گفت: پولی که در اختیار مرزبانان برای تقویت دریابانی قرار گرفت برای خرید ناوچه ها و قایق ها در اختیار وزارت دفاع قرار گرفت.