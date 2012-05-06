تولید خوراک دام از پسماند میوه به زودی/ افزایش خطوط تولید خوراک دام از پسماند سبزی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صفایی با بیان این که هم اکنون خوراک دام در این کارخانه تنها از پسماند سبزی و توسط دو خط ، تولید می شود گفت: این خطوط به زودی به 3 خط تبدیل خواهد شد و یک خط تولید خوراک از پسماند میوه نیز به مجموعه افزوده می شود.

وی با اشاره به اینکه تولید روزانه این کارخانه به طور میانگین 500 تا 600 کیلو است خاطرنشان ساخت : به طور معمول 10 تا 15 درصد پسماند سبزی ورودی به کارخانه به خوراک دام تبدیل می شود البته کیفیت پسماند در فصول مختلف سال متفاوت است و در تابستان میزان آن افزایش پیدا می کند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری ادامه داد : با افزایش خطوط تولید ، میزان خوراک دام تولیدی به 7 تن خواهد رسید.

صفایی با بیان اینکه پسماند ورودی به کارخانه از میادین میوه و تره بار جلال آل احمد و صادقیه به کارخانه وارد می شود گفت : با سیاست سازمان میادین مبنی بر افزایش کارگاه های سبزی پاک ، در آینده نزدیک پسماند سبزی به طور مستقیم از این کارگاه ها به کارخانه منتقل شده و از صرف هزینه انتقال و جمع آوری پسماند به منازل نیز جلوگیری خواهد شد.

وی تصریح کرد : فعالیت این کارخانه با کارکرد زیست محیطی همراه بوده و با آغاز به کار آن از میزان شیرابه تولید شده از پسماند کاسته شده است.