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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۲۹

تولید خوراک دام از پسماند میوه به زودی/ افزایش خطوط تولید خوراک دام از پسماند سبزی

تولید خوراک دام از پسماند میوه به زودی/ افزایش خطوط تولید خوراک دام از پسماند سبزی

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران گفت: خط تولید خوراک دام از پسماند میوه به زودی در کارخانه خوراک دام سازمان میادین راه اندازی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صفایی با بیان این که هم اکنون خوراک دام در این کارخانه تنها از پسماند سبزی و توسط دو خط ، تولید می شود گفت: این خطوط به زودی به 3 خط تبدیل خواهد شد و یک خط تولید خوراک از پسماند میوه نیز به مجموعه افزوده می شود.

وی با اشاره به اینکه تولید روزانه این کارخانه به طور میانگین 500 تا 600 کیلو است خاطرنشان ساخت : به طور معمول 10 تا 15 درصد پسماند سبزی ورودی به کارخانه به خوراک دام تبدیل می شود البته کیفیت پسماند در فصول مختلف سال متفاوت است و در تابستان میزان آن افزایش پیدا می کند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری ادامه داد : با افزایش خطوط تولید ، میزان خوراک دام تولیدی به 7 تن خواهد رسید.

صفایی با بیان اینکه پسماند ورودی به کارخانه از میادین میوه و تره بار جلال آل احمد و صادقیه به کارخانه وارد می شود گفت : با سیاست سازمان میادین مبنی بر افزایش کارگاه های سبزی پاک ، در آینده نزدیک پسماند سبزی به طور مستقیم از این کارگاه ها به کارخانه منتقل شده و از صرف هزینه انتقال و جمع آوری پسماند به منازل نیز جلوگیری خواهد شد.

وی تصریح کرد : فعالیت این کارخانه با کارکرد زیست محیطی همراه بوده و با آغاز به کار آن از میزان شیرابه تولید شده از پسماند کاسته شده است.

کد مطلب 1595058

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