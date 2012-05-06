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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۰۹

کولیوند:

موفقیت تمام نخبگان و دانشمندان کشور مدیون زحمات معلمان است

موفقیت تمام نخبگان و دانشمندان کشور مدیون زحمات معلمان است

کرج – خبرگزاری مهر: نماینده منتخب مردم کرج در نهم مجلس شورای اسلامی گفت: موفقیت تمام نخبگان و دانشمندان کشور مرهون زحمات معلمان است.

به گزارش خبرنگار مهر، پیام محمد جواد کولیوند ظهر یکشنبه در همایش بزرگ تجلیل از 750 معلم، معاون، مدیر و مدارس نمونه که در سالن شهدای سپاه استان برگزار شد، قرائت شد که در ابتدا این پیام ضمن تبریک هفته معلم آمده است: موفقیت تمام نخبگان و دانشمندان کشور مرهون زحمات بی بدیل معلمان است.

وی دراین پیام ادامه می دهد: امروزه معلمان نقش انبیاء الهی را بر عهده دارند و معلمان همچون انبیاء نقش تعلیم و تربیت را بر عهده دارند.

کلیوند در این پیام افزود: امروزه باید نقش و جایگاه معلم پاس داشته شود به دلیل اینکه بخشی از پیشرفت و رشد کشور را مدیون زحمات این عزیزان هستیم.

وی در این پیام بر تجلیل از زحمات بی بدیل معلمان تاکید و آورده است: نقش و جایگاه معلم در تربیت و هدایت دانش آموزان بسیار مهم و تاثیرگذار است.
 

کد مطلب 1595061

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