موفقیت تمام نخبگان و دانشمندان کشور مدیون زحمات معلمان است

به گزارش خبرنگار مهر، پیام محمد جواد کولیوند ظهر یکشنبه در همایش بزرگ تجلیل از 750 معلم، معاون، مدیر و مدارس نمونه که در سالن شهدای سپاه استان برگزار شد، قرائت شد که در ابتدا این پیام ضمن تبریک هفته معلم آمده است: موفقیت تمام نخبگان و دانشمندان کشور مرهون زحمات بی بدیل معلمان است.



وی دراین پیام ادامه می دهد: امروزه معلمان نقش انبیاء الهی را بر عهده دارند و معلمان همچون انبیاء نقش تعلیم و تربیت را بر عهده دارند.



کلیوند در این پیام افزود: امروزه باید نقش و جایگاه معلم پاس داشته شود به دلیل اینکه بخشی از پیشرفت و رشد کشور را مدیون زحمات این عزیزان هستیم.



وی در این پیام بر تجلیل از زحمات بی بدیل معلمان تاکید و آورده است: نقش و جایگاه معلم در تربیت و هدایت دانش آموزان بسیار مهم و تاثیرگذار است.

