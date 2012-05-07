مرجع صدور مجوز برای تئاتر مبتذل مشخص نیست

مجید جعفری نویسنده و کارگردان تئاتر و مدیر عامل انجمن تئاتر آزاد درباره اجرای نمایش مبتذل" ازدواج در قهوه خانه" به خبرنگار مهر گفت: اولین نکته ای که می خواهم به آن اشاره کنم قرار دادن تئاتر آزاد در مقابل تئاتر حرفه ای و دانشجویی است. در صورتی که معتقدم همین تئاتری که به تئاتر آزاد شهرت پیدا کرده در واقع تئاتر حرفه ای کشور است.

وی ادامه داد: چون هنرمندانی که در تئاتر آزاد فعالیت می کنند چه از لحاظ حرفه ای و داشتن مهارت و چه از نظر دغدغه و دانش، قوی تر از هنرمندانی هستند که به اصطلاح در تئاتر حرفه ای کار می کنند. در فضای تئاتر ایران با وجود اینکه تعداد سالن های نمایش کم است اما تعداد نمایشگران به شدت افزایش پیدا کرده است. این اتفاق مثل درآمد کارمندان نسبت به افزایش تورم است.

این کارگردان افزود: بنابراین همه هنرمندان امکان فعالیت مستمر و حضور در صحنه را پیدا نمی کنند. برای رفع این مشکل بچه های تئاتر آزاد تصمیم گرفتند برای افزایش فضای فرهنگی در کشوراز سالن های سینما در ساعت های غیر فعال خود برای اجرای نمایش استفاده کنند. با این کار فضای اجرای تئاتر در کشور افزایش پیدا می کند.

جعفری تاکید کرد: به جرم اینکه در یک نمایش صحنه ها و حرکات مبتذلی به نمایش درآمده نباید همه تئاتر آزاد را متهم به رفتارهای ناشایست کرد. بهزاد محمدی حدود 5 سال قبل از عضویت در تئاتر آزاد انصراف داده است. این گروه به دلیل اینکه قوانین صنف و انجمن تئاتر آزاد را باور نداشتند و به آن عمل نمی کردند از عضویت در انجمن انصراف دادند.

کارگردان" زکریای رازی" گفت: بنابراین انجمن تئاتر آزاد هیچ ارتباطی به فعالیت های نمایش" ازدواج در قهوه خانه" و این گروه ندارد. اگر سندی هم مبنی بر همکاری با انجمن تئاتر آزاد ارائه شود جعلی است و اعتباری ندارد. انجمن تئاتر آزاد هیچ مسئولیتی را در قبال تخلف های این گروه نمایشی نمی پذیرد .

وی ادامه داد: چون تئاتر آزاد یک صنف معتبر است و هیچ گاه نمی خواهد که اعضا صنفش آسیب ببینند. بنابراین اگر قرار بود مجوز اجرای این نمایش را صادر کند مطمئنا بر آن نظارت می کرد. مشخص نیست این گروه نمایشی مجوز فعالیت خود را از کجا دریافت می کند که بدون نظارت اجازه نمایش صحنه های ناشایست به آنها داده شده است. تئاتر آزاد مرکب از عده ای آدم حرفه ای است که زندگی شان از این راه می گذرد. بنابراین مراقب فعالیت ها و نقشی که در اجتماع بر عهده دارند هستند.

جعفری درباره دیگر فعالیت هایش توضیح داد: اجرای نمایش" بفرمائید عشق" نوشته رضا پاپی را به تازگی در سالن قیام آغاز کرده ام. پیش از این نیز دو نمایش"خودخودشه" و " تله موش" نوشته آگاتا کریستی را روی صحنه داشتم. سال گذشته قبل از "تله موش" نمایش" ساحره سوزان" نوشته آرتور میلر را نیز در همین تالار روی صحنه بردم.

وی افزود: این دو نمایش را به این دلیل اجرا کردم تا افرادی که با تئاتر آزاد مخالفند پی به توانایی این هنرمندان ببرند. همانطور که این جوانان می توانند نمایش کمدی"خودخودشه" را اجرا کنند قادر هستند آثار ماندگار و معتبری چون" ساحره سوزان" میلر و "تله موش" آگاتا کریستی را نیز به مدت چندین ماه اجرا کنند.

این کارگردان در پایان گفت: نمایشی مثل" تله موش" حدود 60 سال است که در انگلستان اجرا می شود. بچه های تئاتر آزاد می توانند نمایش هایی با این اعتبار نیز اجرا کنند. بنابراین آنها گناهی ندارند و نباید همه را به یک چشم دید. چون ما قبل از انتخاب آنها را گزینش می کنیم و با استعدادترین شان را برای حضور در صحنه انتخاب می کنیم. بسیاری از آنها دانش آموخته تئاتر هستند.

نمایش" ازدواج در قهوه خانه" به کارگردانی بهزاد محمدی که این روزها روی صحنه است از شوخی های رکیک و رفتارهای غیر اخلاقی برای جذب مخاطب استفاده می کند.